Вот и настала середина рабочей недели. Погода продолжает радовать, а вот новости, к сожалению, не только хорошие. Рассказываем коротко о самом важном за среду, 10 августа.
Главное за 10 августа ⟩ Интервью Стакиса, смерть Кюзиса, штраф за чужой э-талон и новая лига для рижского "Динамо"
Новости Латвии:
Мэр Риги Мартиньш Стакис дал интервью телеканалу "Дождь", в котором говорил о сносе памятника в парке Победы, отвечал на обвинения в русофобии и прогнозировал, что будет зимой.
Умер депутат Рижской думы, бывший начальник Государственной полиции Интс Кюзис, подтвердили во фракции "Нового Единства" в Рижской думе.
Latvijas gāze (LG) по состоянию на 31 августа 2022 года не сможет обеспечить выполнение предусмотренной законом об энергетике обязанности публичного торговца по хранению необходимого запаса природного газа в Инчукалнском подземном газохранилище, говорится в заявлении предприятия бирже Nasdaq Riga.
По делу об убийстве администратора неплатежеспособности, адвоката Мартиньша Бункуса задержан еще один человек. Ранее в полиции заявили, что получена четкая картина обстоятельств преступления и выявлены причастные к нему лица. Продолжая уголовно-процессуальные действия по делу об убийстве Бункуса, во вторник полиция задержала в Риге еще одного человека.
По делу о возможных хищениях прокуратура Рижского окружного суда привлекла к уголовной ответственности бывшего администратора неплатежеспособности, бывшего президента Латвийского олимпийского комитета (ЛОК) Алдонса Врублевскиса и его доверенное лицо, действующего члена правления Латвийской федерации гандбола Зигмара Сондорса.
Волну недовольства в Twitter поднял рассказ женщины, которая утверждала, что ее 18-летняя дочь, ехавшая с э-талоном друга, была оштрафована на 90 евро. Произошедшее комментирует предприятие Rīgas satiksme.
8 августа рабочий в лесу в Яунолайне, в Гренес, нашел Галину Логинову 1948 года рождения, которая без вести пропала 31 июля этого года.
Мэр Риги Мартиньш Стакис дал интервью телеканалу "Дождь" на русском языке. Это интервью прокомментировал латвийский режиссер Алвис Херманис. Он заявил, что деятельность телеканала больше похожа "на жестокую политическую манипуляцию", которая противоречит интересам Латвии.
В следующем сезоне в Латвийской хоккейной лиге будут представлены девять команд, в числе которых рижское "Динамо".
Обвинения организации по защите прав человека Amnesty International в плохом отношении к мигрантам из Беларуси ложны, в интервью программе Латвийского телевидения Rīta panorāma заявил омбудсмен Юрис Янсонс.
Главное за рубежом:
Бывшей сотруднице Первого канала Марине Овсянниковой предъявили обвинение по пункту "д" части 2 статьи 207.3 Уголовного кодекса России (распространение "фейков" о действии российских вооруженных сил по мотивам политической, идеологической либо национальной ненависти или вражды).
Соратники оппозиционного политика Алексея Навального в среду, 10 августа, выпустили расследование, посвященное замминистра обороны РФ Алексею Криворучко и его связям с США. В 11-минутном ролике, опубликованном в YouTube-канале Навального в среду, 10 августа, рассказывается, как чиновник обустраивался в Майами до прихода на службу и обеспечивал своим дочерям американские паспорта.
Война России в Украине началась с оккупации Крыма, и она должна закончиться с освобождением Крыма, во вторник вечером заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Интересное чтиво:
Бизнес Игоря Салдугея и его партнеров начался так: незадолго до пандемии они с партнером обсуждали, что в их узкой технологической нише совершенно нет местных. "До нашего открытия всю эту работу делали иностранцы, они обслуживали весь Даугавпилс, - рассказывает Игорь. - Мы как-то с моим партнером говорили и решили: "Слушай, а давай-ка будем денежки все у себя в стране оставлять, в городе. Не только за рубежом что-то умеют".
"Даже здесь я продолжила петь", - говорит 23-летняя Анастасия Яценко. С начала войны в Украине она чудом оказалась в Риге. Конечно, девушка часто думает о том, чтобы вернуться домой, но понимает, что тогда она не сможет никому помочь, а будет нуждаться в помощи сама: "Находясь здесь, я могу делать музыку. Могу рассказывать другим людям о том, что происходит. Я могу кричать обо всем этом!".
Уровень воды в водохранилищах Плявинской и Рижской гидроэлектростанций (ГЭС) понижен до конца августа. В это время активизируются лица, которые в открытых археологических местах ищут исторические свидетельства. Чаще всего находки незаконно продаются за пределами Латвии, сообщает ReTV.
Российский продюсер Иосиф Пригожин поддержал инициативу депутата Государственной думы РФ Дмитрия Кузнецова, который предложил запретить въезд в Россию латвийской певице Лайме Вайкуле.
В среду, 10 августа, президент Литвы Гитанас Науседа исключил фигуристов Маргариту Дробязко и Повиласа Ванагаса из списка награждённых государственными наградами за их выступление в России, которая продолжает вторжение в Украину.
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