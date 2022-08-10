Главное за 10 августа ⟩ Интервью Стакиса, смерть Кюзиса, штраф за чужой э-талон и новая лига для рижского "Динамо"

Война России в Украине началась с оккупации Крыма, и она должна закончиться с освобождением Крыма, во вторник вечером заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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Бизнес Игоря Салдугея и его партнеров начался так: незадолго до пандемии они с партнером обсуждали, что в их узкой технологической нише совершенно нет местных. "До нашего открытия всю эту работу делали иностранцы, они обслуживали весь Даугавпилс, - рассказывает Игорь. - Мы как-то с моим партнером говорили и решили: "Слушай, а давай-ка будем денежки все у себя в стране оставлять, в городе. Не только за рубежом что-то умеют".

"Даже здесь я продолжила петь", - говорит 23-летняя Анастасия Яценко. С начала войны в Украине она чудом оказалась в Риге. Конечно, девушка часто думает о том, чтобы вернуться домой, но понимает, что тогда она не сможет никому помочь, а будет нуждаться в помощи сама: "Находясь здесь, я могу делать музыку. Могу рассказывать другим людям о том, что происходит. Я могу кричать обо всем этом!".

Уровень воды в водохранилищах Плявинской и Рижской гидроэлектростанций (ГЭС) понижен до конца августа. В это время активизируются лица, которые в открытых археологических местах ищут исторические свидетельства. Чаще всего находки незаконно продаются за пределами Латвии, сообщает ReTV.