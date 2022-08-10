Вооруженные силы Украины нанесли удар по мосту через Днепр в районе Каховской гидроэлектростанции, в результате чего он стал непригодным для использования, сообщил глава Херсонской областной администрации Ярослав Янушевич, пишет Русская Служба ВВС.
Видео ⟩ Украина: ВСУ нанесли удар по мосту в районе Каховской ГЭС, он непригоден для использования
Данные об ударе подтвердило украинское оперативное командование "Юг".
"Наш огневой контроль транспортно-логистических путей на временно оккупированных территориях Херсонщины привел к укреплению статуса моста в районе Каховской ГЭС как непригодного для использования. Попадание аккуратное, но действенное", - говорится в сообщении военных.
One more video of the #Kakhovka bridge. There you can see destroyed railway, damaged road surface, and destroyed russian satellite communication stations (on trucks) pic.twitter.com/Xv5yXCqRqw— Save Ukrainian Souls (@galcpmedia) August 10, 2022
Ранее ВСУ неоднократно наносили удары по Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне – для этого, как сообщалось, использовались предоставленные США реактивные системы залпового огня HIMARS, обладающие высокой точностью и большим радиусом действия.
Так же как Антоновский, мост в районе Каховской ГЭС может использоваться российскими военными для снабжения войск и доставки техники с левого берега Днепра, граничащего с Крымом.
В условиях войны проверить информацию, предоставляемую какой-либо из сторон, не представляется возможным.
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