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Видео ⟩ Украина: ВСУ нанесли удар по мосту в районе Каховской ГЭС, он непригоден для использования

rus.tvnet.lv
Украина: ВСУ нанесли удар по мосту в районе Каховской ГЭС, он непригоден для использования
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Запуск ракеты из системы залпового огня HIMARS
Запуск ракеты из системы залпового огня HIMARS Фото: Reuters/ScanPix

Вооруженные силы Украины нанесли удар по мосту через Днепр в районе Каховской гидроэлектростанции, в результате чего он стал непригодным для использования, сообщил глава Херсонской областной администрации Ярослав Янушевич, пишет Русская Служба ВВС.

Данные об ударе подтвердило украинское оперативное командование "Юг".

"Наш огневой контроль транспортно-логистических путей на временно оккупированных территориях Херсонщины привел к укреплению статуса моста в районе Каховской ГЭС как непригодного для использования. Попадание аккуратное, но действенное", - говорится в сообщении военных.

Ранее ВСУ неоднократно наносили удары по Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне – для этого, как сообщалось, использовались предоставленные США реактивные системы залпового огня HIMARS, обладающие высокой точностью и большим радиусом действия.

Так же как Антоновский, мост в районе Каховской ГЭС может использоваться российскими военными для снабжения войск и доставки техники с левого берега Днепра, граничащего с Крымом.

В условиях войны проверить информацию, предоставляемую какой-либо из сторон, не представляется возможным.

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