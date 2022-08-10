Видео ⟩ Украина: ВСУ нанесли удар по мосту в районе Каховской ГЭС, он непригоден для использования

Данные об ударе подтвердило украинское оперативное командование "Юг".

"Наш огневой контроль транспортно-логистических путей на временно оккупированных территориях Херсонщины привел к укреплению статуса моста в районе Каховской ГЭС как непригодного для использования. Попадание аккуратное, но действенное", - говорится в сообщении военных.

One more video of the #Kakhovka bridge. There you can see destroyed railway, damaged road surface, and destroyed russian satellite communication stations (on trucks) pic.twitter.com/Xv5yXCqRqw — Save Ukrainian Souls (@galcpmedia) August 10, 2022

Ранее ВСУ неоднократно наносили удары по Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне – для этого, как сообщалось, использовались предоставленные США реактивные системы залпового огня HIMARS, обладающие высокой точностью и большим радиусом действия.

Так же как Антоновский, мост в районе Каховской ГЭС может использоваться российскими военными для снабжения войск и доставки техники с левого берега Днепра, граничащего с Крымом.

В условиях войны проверить информацию, предоставляемую какой-либо из сторон, не представляется возможным.