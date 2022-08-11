Российский мазут идет в Саудовскую Аравию через Эстонию
Российская нефть пока не под санкциями
Поэтому этот бизнес можно вести и через Эстонию
Никто точно не знает, сколько российского мазута проходит через Эстонию
Саудовская Аравия удвоила импорт российского мазута и печного топлива во втором квартале этого года. Агентство Reuters указывает, что общий объем за последние три месяца составил 647 000 тонн российского мазута, и большая часть этого объема проходит через эстонские порты. При этом никто из эстонских предпринимателей не хочет признавать этот бизнес своим, пишет Rus.Postimees.
С точки зрения Саудовской Аравии, все логично. Жарким летом саудовцам нужно электричество для работы кондиционеров, а дешевый российский мазут – хороший вариант для электростанций. Свою дорогую нефть саудовцы оставляют на экспорт. Они и раньше покупали российский мазут и печное топливо, но сейчас, благодаря санкциям, россияне торгуют со скидкой, и покупать стало еще более выгодно.
Многие крупные потребители, такие как Китай или Индия, а в данном случае Саудовская Аравия, не испытывают никаких политических или моральных угрызений совести в отношении потребления российских нефтепродуктов.
Бизнес частично проходит через Эстонию
С эстонской стороны дело обстоит более туманно. Судя по всему, частично этот бизнес идет через Эстонию, но никто толком не знает (или не говорит), кто, куда и в каком количестве транзитирует российский мазут.
Глава Eesti Raudtee Кайдо Циммерманн говорит, что это дело их вообще больше не касается. «Из Казахстана еще капает немного топлива, но в остальном у нас ничего нет», – говорит Циммерманн. Поскольку в этом году под санкции попали и удобрения – последняя крупная товарная группа на железной дороге, – то, по сути, как указывает Циммерманн, Eesti Raudtee превратилась в компанию, которая занимается пассажирскими перевозками.
С точки зрения государственного кошелька это означает, что государство должно еще больше субсидировать железные дороги. Eesti Raudtee планирует запросить у правительства дополнительные деньги.
Точно так же Tallinna Sadam не знает о том, что российский мазутный бизнес идет через Эстонию и направляется в Саудовскую Аравию. В компании Postimees сообщили, что суда, идущие из России, могут даже не заходить в эстонские порты, а перевалка топлива происходит в море. Где-то в бумагах, может быть, отражено, что бизнес идет через Эстонию, но реально беспокоит только то, что суда работают в эстонских территориальных водах.
"Мы не продаем продукцию в Саудовскую Аравию с нашего терминала", – говорит Герт Тийвас, менеджер Liwathon в Мууга. Терминал, который когда-то начинал свою работу под названием Pakterminal, затем работал под именем Vopak, теперь принадлежит группе Liwathon и является крупнейшим игроком в истории эстонского транзита (следует обратиться к слову "история"). Поразмыслив над этим, Тийвас позже уточняет, что не может на 100 процентов исключить, что российское топливо с их терминала тоже идет в Саудовскую Аравию.
"Мы как склад. Из документов мы видим, что агент указал порт Роттердам в качестве пункта назначения, но мы на самом деле не знаем, куда он направляется из Роттердама или каков конечный пункт назначения товаров", – говорит Тийвас.
Об этом же говорит Аарто Эйпре, управляющий работающим в Силламяэ крупным топливным терминалом (на фото). В прошлом эта компания была связана с Alexela, но теперь работает под названием Nord Terminals. По словам Эйпре, сотрудники терминала часто не знают, куда пойдет горючее, а если знают или догадываются, то не имеют права об этом говорить. Короче говоря, некоторое количество российского мазута, вероятно, идет транзитом в Саудовскую Аравию через Силламяэ, но сколько именно – неясно.
Следует учитывать, что купля-продажа российских нефтепродуктов в настоящее время сама по себе не запрещена. Российские нефтепродукты попадут под санкции только в конце года. Понятно, что Россия ищет новые рынки сбыта, и многие страны готовы покупать российское топливо, так как только западный мир поддерживает российские санкции.
Логика эстонского транзитного сектора всегда заключалась в посредничестве российского топлива в других местах. Когда-то транзит осуществлялся железной дорогой. В последние годы транзит проходит морским транспортом. Из Усть-Луги в России танкеры отправляются в Мууга или Силламяэ, разгружаются там на терминалах, пока не прибудет более крупный танкер, который, в свою очередь, заберет топливо с эстонских терминалов и повезет его дальше.
Транспорт стал дороже
Когда в Украине началась война, бизнес в основном продолжался, с небольшими отличиями. Многие корабли уже не хотели или не могли заходить в российские порты. В основном потому, что страховые компании перестали покрывать поездки туда. Одним из последствий стало подорожание транспорта. "В несколько раз дороже", – говорит Эйпре. Например, если проезд танкера большего типа из Усть-Луга в Силламяэ мог стоить 700 тысяч долларов, то сейчас цена составляет 2–3 миллиона долларов.
Во-вторых, поскольку многие корабли уже не хотели ехать в Россию, то, вероятно, увеличилась так называемая смена судов в пути. Например, в Силламяэ более мелкие суда привозят российский мазут и перегружают их на более крупные суда.
При этом топливо можно хранить и в терминале на суше, но в принципе это можно делать и на двух кораблях, стоящих рядом у причала, так что земля не нужна. Однако управляющий терминалом Силламяэ Аарто Эйпре, в отличие от некоторых других операторов в той же сфере, не считает, что это делается в море в территориальных водах Эстонии с корабля на корабль и вообще без прихода в порт. "Перекачка с корабля на корабль в море запрещена", – сказал Эйпре.
По сравнению со старыми добрыми временами, когда эстонские транзитные бизнесмены сами покупали и продавали, а также строили всю российскую цепочку поставок нефти, эстонский бизнес по транзиту топлива стал дефицитным.
И Герт Тийвас из Liwathon, и Аарто Эйпре из Nord Terminals говорят, что если через их терминалы проходит российское топливо (даже если это мазут, идущий в Саудовскую Аравию), они сами не покупают и не продают топливо. По сути, предлагаются только складские услуги.
Различные эстонские компании могут по-прежнему организовывать и то, и другое. Кто-то помогает разобраться с какими-то бумагами, кто-то помогает с бункеровкой и прокачкой, кто-то занимается делами с портом. Но в большом топливном бизнесе все это пустяки, а так как российская нефть в конце года попадет под санкции, то и эта часть бизнеса, проходящая через Эстонию, доживает последние дни.
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