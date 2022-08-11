Российский мазут идет в Саудовскую Аравию через Эстонию

С точки зрения государственного кошелька это означает, что государство должно еще больше субсидировать железные дороги. Eesti Raudtee планирует запросить у правительства дополнительные деньги.

Точно так же Tallinna Sadam не знает о том, что российский мазутный бизнес идет через Эстонию и направляется в Саудовскую Аравию. В компании Postimees сообщили, что суда, идущие из России, могут даже не заходить в эстонские порты, а перевалка топлива происходит в море. Где-то в бумагах, может быть, отражено, что бизнес идет через Эстонию, но реально беспокоит только то, что суда работают в эстонских территориальных водах.

Терминал Козмино. Фото: TATIANA MEEL

"Мы не продаем продукцию в Саудовскую Аравию с нашего терминала", – говорит Герт Тийвас, менеджер Liwathon в Мууга. Терминал, который когда-то начинал свою работу под названием Pakterminal, затем работал под именем Vopak, теперь принадлежит группе Liwathon и является крупнейшим игроком в истории эстонского транзита (следует обратиться к слову "история"). Поразмыслив над этим, Тийвас позже уточняет, что не может на 100 процентов исключить, что российское топливо с их терминала тоже идет в Саудовскую Аравию.

"Мы как склад. Из документов мы видим, что агент указал порт Роттердам в качестве пункта назначения, но мы на самом деле не знаем, куда он направляется из Роттердама или каков конечный пункт назначения товаров", – говорит Тийвас.