Депутаты рассмотрят продвижение инициативы о прекращении деятельности РСЛ

Ранее комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям поддержала предложение депутата Айнара Латковскиса передать инициативу комиссии.

В ходе обсуждения отмечалось, что Сейм не имеет права запрещать партию, так как это прерогатива правоохранительных органов и судов.

На заседании комиссии заместитель начальника Службы государственной безопасности (СГБ) Эрик Цинкус заявил, что, если какое-либо физическое или юридическое лицо располагает информацией о том, что деятельность РСЛ не соответствует новым условиям закона о политических партиях, эту информацию нужно передать в СГБ.

Цинкус также информировал, что СГБ продолжает следить за деятельностью РСЛ и в случае выявления нарушений закона инициирует запрет на деятельность партии. Цинкус пояснил, что СГБ должна установить в качестве юридического факта, что РСЛ нарушил закон. В настоящее время учреждение не располагает сведениями о таких юридических фактах.

В то же время Цинкус указал, что ранее руководители РСЛ были предупреждены о том, какие действия считаются недопустимыми.

Прокурор Арминс Рейнис также подчеркнул в комиссии, что для обращения в суд с заявлением о прекращении деятельности партии необходимо установить одно из упомянутых в законе нарушений.

Представитель гражданской инициативы Гатис Аузиньш заявил, что, по его мнению, достаточным основанием для прекращения деятельности РСЛ может стать петиция в Европарламент о сохранении памятников советской армии и высказанные в ней обвинения в русофобии.