Сборная Латвии потерпела поражение во втором матче МЧМ-2022

Встреча прошла в канадском Эдмонтоне и завершилась победой хозяев со счётом 5:2 (1:1, 3:0, 1:1).

В составе победителей по шайбе забросили Коннор Бедард, Лукас Кормье, Олен Целльвегер, Ридли Грейг и Уильям Дюфур. У Латвии отличились Райнерс Дарзиньш и Богдан Ходас.

Для канадцев это был стартовый матч на турнире, а сборная Латвии потерпела второе поражение подряд - в первой игре подопечные Артиса Аболса крупно уступили команде Финляндии (1:6).

В следующем матче сборная Латвии сыграет в группе "А" со Словакией (13 августа) и Чехией (15 августа). Оба матча начнутся в 1:00 ночи по латвийскому времени.

Напомним, в группе "А" представлены США, Швеция, Германия, Швейцария и Австрия.

Сборная Латвии принимает участие в МЧМ-2022 по решению Международной федерации хоккея (IIHF) - она заменила на турнире сборную России, которая была отстранена из-за событий в Украине.