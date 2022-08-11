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Трагедия на Таллинском шоссе: машина врезалась в стоящий автомобиль. Есть погибший

rus.tvnet.lv/LETA
Трагедия на Таллинском шоссе: машина врезалась в стоящий автомобиль. Есть погибший
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Таллинское шоссе
Таллинское шоссе Фото: Zane Bitere/LETA

Вчера, 10 августа, в Латвии зарегистрировано 86 дорожно-транспортных происшествий, в авариях один человек погиб и 13 получили травмы, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

Вчера после 23:20 в Саулкрастском крае на 33-м километре Таллинского шоссе водитель Mercedes Benz врезался в стоящий автомобиль Volvo, водитель которого от полученных травм скончался в медицинском учреждении. В Государственной полиции выясняют обстоятельства аварии.

За вождение в нетрезвом состоянии задержано семь водителей, за превышение скорости составлено 333 протокола, за агрессивное вождение - один, а всего в течение дня полиция составила 561 протокол о нарушении правил дорожного движения.

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