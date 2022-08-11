Диверсанты, ракеты, дроны или сигареты? Версии причин взрывов на аэродроме в Саках

Поэтому версия об обстреле аэродрома ракетами с территории, которую контролирует украинская армия, появилась сразу же после того, как стало известно о взрывах.

GMLRS - семейство ракет с разной боевой частью, дальность действия которых составляет 70 километров. Тем не менее, Loсkheed Martin разрабатывает новую, более дальнобойную серию GMLRS с дальностью до 150 километров.

Однако ближайшие позиции, с которых Украина могла бы выстрелить GMLRS по аэродрому, удалены от него на расстояние не менее 200 километров.

Для HIMARS и MLRS существует еще один боеприпас - семейство оперативно-тактических ракет ATACMS, дальность которых достигает 300 километров. Украина не раз заявляла, что хотела бы получить такие ракеты, однако информации о передаче их ей в открытых источниках не появлялось.

Эксперты объясняли это опасениями администрации США, что поставка таких ракет вызовет резкую эскалацию конфликта.

Будь ATACMS в наличии у вооруженных сил Украины, ее дальность позволила бы достичь аэродрома в Саках.

Но и эта версия вызывает сомнения. И дело не только в том, что Вашингтон до сих пор не соглашался (по крайней мере открыто) передавать подобные ракеты Киеву.