За минувшие сутки выявлено 1779 новых случаев Covid-19

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости вырос и составил 1022,4 случая на 100 тысяч населения.

Было проведено 4934 лабораторных теста на Covid-19, 36,1% из них оказались положительными. Из выявленных зараженных 748 не были привиты против коронавируса или не завершили курс вакцинации, 1031 заболевший был вакцинирован.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 был лабораторно подтвержден у 879 481 человека.