За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 1779 новых случаев Covid-19, сообщений о случаях смерти не поступало, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За минувшие сутки выявлено 1779 новых случаев Covid-19
За минувшие сутки выявлено 1779 новых случаев Covid-19
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости вырос и составил 1022,4 случая на 100 тысяч населения.
Было проведено 4934 лабораторных теста на Covid-19, 36,1% из них оказались положительными. Из выявленных зараженных 748 не были привиты против коронавируса или не завершили курс вакцинации, 1031 заболевший был вакцинирован.
С начала пандемии в Латвии Covid-19 был лабораторно подтвержден у 879 481 человека.
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