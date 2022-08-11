ФОТО ⟩ Китайцы отправили фигуристке Щербаковой 230 кг подарков

"160 кг подарков было отправлено из Пекина, 70 - из Шэньчжэня", - говорится в Telegram-канале команды фигуристки.

Содержимое посылки в 160 килограммов в фан-клубе Щербаковой не стали раскрывать, назвав это сюрпризом. Относительно партии из Шэньчжэня фанаты отметили, что направляют в Москву детские куклы.

Организацией сбора и доставки занимается китайский фан-клуб фигуристки EBIFAS - "Эксклюзивный институт бурого медведя Анны Щербаковой".

18-летняя Щербакова является чемпионкой мира 2021 года и двукратным серебряным призёром чемпионатов Европы (2020, 2022). На прошедших зимой Олимпийских играх в Пекине она завоевала золотую медаль в одиночном катании.

По версии Международного союза конькобежцев (ISU), россиянка на данный момент является лучшей фигуристкой планеты.