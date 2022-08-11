Китайские болельщики олимпийской чемпионки по фигурному катанию Анны Щербаковой отправили ей 230 кг различных подарков.
ФОТО ⟩ Китайцы отправили фигуристке Щербаковой 230 кг подарков
"160 кг подарков было отправлено из Пекина, 70 - из Шэньчжэня", - говорится в Telegram-канале команды фигуристки.
Содержимое посылки в 160 килограммов в фан-клубе Щербаковой не стали раскрывать, назвав это сюрпризом. Относительно партии из Шэньчжэня фанаты отметили, что направляют в Москву детские куклы.
Организацией сбора и доставки занимается китайский фан-клуб фигуристки EBIFAS - "Эксклюзивный институт бурого медведя Анны Щербаковой".
18-летняя Щербакова является чемпионкой мира 2021 года и двукратным серебряным призёром чемпионатов Европы (2020, 2022). На прошедших зимой Олимпийских играх в Пекине она завоевала золотую медаль в одиночном катании.
По версии Международного союза конькобежцев (ISU), россиянка на данный момент является лучшей фигуристкой планеты.
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