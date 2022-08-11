Дальнобойщики в Финляндии нашли способ обойти санкции ЕС против России

Во избежание санкций, грузы перекладывают прямо на границе - российские товары перегружаются с грузовиков, зарегистрированных в России, на машины с европейскими номерами. Об этой практике рассказал белорусский дальнобойщик Андрей Моцевич, который каждый день водит зарегистрированный в Латвии грузовик.

"Я езжу на пустой машине в сторону границы с Россией. Там грузят машину, а я еду обратно с полной машиной", - говорит Моцевич.

Часто на российской стороне границы у грузовиков меняют прицепы, и грузовик с номерами Евросоюза может въезжать на территорию Финляндии без нарушения правил.

"Если у финского грузовика есть прицеп с российскими номерами, то это считается перевозка, осуществляемая Финляндией, поэтому пересечение границы разрешено", - поясняет главный таможенный инспектор Ярко Фагерстрем.

В апреле Еврокомиссия приняла пятый пакет санкций против России, призванный остановить поток грузового транспорта из России и Беларуси. Россия не ответила подобными санкциями, поэтому грузовикам с номерами Евросоюза по-прежнему разрешен въезд в Россию.