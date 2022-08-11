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Бывшей российской гимнастке разрешили выступить за Латвию, но за свой счёт

rus.tvnet.lv
Бывшей российской гимнастке разрешили выступить за Латвию, но за свой счёт
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Елизавета Полстяная
Елизавета Полстяная Фото: AFP/SCANPIX

Латвийская федерация гимнастики (LVF) разрешила гимнастке Елизавете Полстяной принять участие в чемпионате мира, но только за свой счёт.

Ранее 19-летняя гимнастка заявляла, что её убрали из заявки сборной Латвии на предстоящий чемпионат мира по художественной гимнастике из-за того, что она не стала отказываться от российского гражданства. Правда, в Латвийском олимпийском комитете (ЛОК) заявили, что такого ультиматума не ставили.

По информации LETA, ранее Латвийский олимпийский комитет направил в LVF письмо, в котором пояснил, что спортсменки, одновременно имеющие паспорт Латвии и России или Беларуси, не могут претендовать на финансирование за счёт бюджета Латвии.

Сама гимнастка рассказала, что получила письмо от LVF, в котором говорится, что она может выступать на Кубке вызова в Румынии в конце августа и чемпионате мира в Болгарии в середине сентября, но за свой счёт. Также в письме выдвинута просьба  сообщить LVF в течение недели, будет ли она участвовать в вышеупомянутых турнирах. В данный момент определить стоимость участия в чемпионате мира точно невозможно, но она может составить несколько тысяч евро.

Полстяная родилась в Юрмале, но начинала карьеру в России. С 2018 года она представляет Латвию. Спортсменка заняла 15-е место в финале личного многоборья на чемпионате мира 2021 года, а в 2022 году стала 12-й в многоборье на чемпионате Европы.

Чемпионат мира по художественной гимнастике 2022 пройдет в Софии (Болгария) с 12 по 18 сентября.

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