Эстония ограничит для граждан России въезд в страну

Правительство Эстонии одобрило санкцию, ограничивающую как выдачу виз гражданам Российской Федерации, так и въезд в страну с выданной в Эстонии шенгенской визой. Также правительство решило в виде исключения на год продлить вид на жительство тем студентам, которым это нужно для завершения учебы в эстонских вузах.

"Мы наблюдаем массовый рост числа российских граждан, пересекающих Эстонию или въезжающих в Эстонию, - сказал министр иностранных дел Урмас Рейнсалу. - Возможность в массовом порядке посещать Эстонию или ездить через Эстонию в Европу не соответствует сути установленных нами санкций. Вводя санкции, Эстония хотела, чтобы у государства-агрессора также на уровне отдельных граждан не было возможности продолжать привычную жизнь на международном уровне".

Министр иностранных дел Эстонии добавил, что в отношении граждан страны-агрессора будут отменены также действовавшие ранее исключения на выдачу виз с целью работы, учебы и занятий предпринимательством.

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс пояснил, что из-за введенных весной санкций в неожиданной ситуации оказались те российские студенты, которые не смогли завершить свое обучение в Эстонии в течение номинального срока. "Для многих из этих молодых людей возвращение домой в нынешних обстоятельствах может быть опасным, поскольку они высказывались в защиту Украины и критиковали российскую агрессию и режим. В России это наказуемо в уголовном порядке, поэтому было необходимо в виде исключения продлить их виды на жительство, чтобы они могли завершить обучение", - добавил министр внутренних дел.

В Эстонию по-прежнему могут въезжать граждане Российской Федерации, имеющие долгосрочный вид на жительство в Эстонии, те, у кого в Эстонии имеются близкие родственники, работающие в Эстонии дипломаты и члены их семей, работники, связанные с международными грузовыми и пассажирскими перевозками, и лица, имеющие право на передвижение в соответствии с правом Европейского союза, также люди, въезжающие в Эстонию по гуманитарным причинам.