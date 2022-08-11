Интервью, которое мэр Риги Мартиньш Стакис дал телеканалу "Дождь", продолжает волновать общественность. И вот уже самому Стакису пришлось комментировать свою беседу, а министр юстиции Янис Борданс в Twitter предъявил претензии телеканалу.
Реакция на интервью: Стакис отвечает на критику, а Борданс и Дзядко общаются в Twitter
Напомним, 9 августа Стакис дал интервью "Дождю", где говорил о сносе памятника, обвинениях в русофобии и грядущей тяжелой зиме.
Интервью вызвало широкий резонанс в обществе, во многом из-за реакции театрального режиссера Алвиса Херманиса, который обвинил "Дождь" в "жестокой политической манипуляции".
"Я настоятельно рекомендую латвийским органам безопасности отменить все разрешения на их работу и пребывание здесь. И чем раньше, тем лучше", - написал он в Facebook.
В итоге реагировать на реакцию пришлось самому Стакису. Он дал сразу два новых интервью: Латвийскому радио 4 и телеканалу RigaTV 24.
Латвийскому радио Стакис сказал следующее:
"Я думаю, что те, кто сейчас нападает на телеканал "Дождь", нечестны. Если кто и мог обидеться на это интервью, то это я. Но я, когда иду говорить со СМИ, не жду, что меня будут гладить по голове".
"Сам телеканал "Дождь" для Латвии - огромная возможность, у них 3,5 миллиона подписчиков. Нам надо относиться к этому как к возможности, и я никогда не дал бы интервью российскому пропагандистскому каналу. Я думаю, что интервью было корректным и у нас была возможность обсуждать острые вопросы", - добавил мэр Риги.
В интервью RigaTV 24 Стакис ответил еще подробнее.
Saņemu daudzus jautājumus par interviju @tvrain. Savu viedokli jau paudu @RIGATV24. Kopumā šī bija ļoti laba iespēja runāt ar miljonos mērāmu krieviski runājošo auditoriju neatkarīgā medijā.— Mārtiņš Staķis (@MStakis) August 11, 2022
Mans viedoklis @RIGATV24 intervijas fragmentā šeit: https://t.co/Slwwe0cm9T
Получил много вопросов об интервью "Дождю". Свое мнение уже высказал на RigaTV 24. В целом это была очень хорошая возможность говорить с миллионной аудиторией русскоговорящих людей в независимом СМИ.
"Мое интервью вызвало ряд вопросов, призываю всех его посмотреть. Я считаю нападение на "Дождь" незаслуженным. Такое интервью никогда бы не вышло на пропагандистских путинских каналах, никогда. Но вчера у меня получилось на миллионную аудиторию объяснить: кто мы, почему мы так считаем, почему нам кажется, что это правильно. У них на одном только YouTube 3,5 млн подписчиков и миллионная аудитория по всему свету. Так что это хорошая возможность, хорошо, что у нас есть этот телеканал, мы можем попасть в его студию и говорить с ними", - сказал мэр.
Отдельно от отметил работу ведущей, журналистки Екатерины Котрикадзе.
"На журналистку тоже нападают незаслуженно. Она родом из Грузии. (...) Ясно, что журналистам надо задавать вопросы, которые интересуют аудиторию. Это было очень уважительно, меня ни разу не перебили, из интервью ничего не вырезали.
Они делали свою работу, и делали ее так, чтобы это интервью посмотрело как можно больше людей.
И это в наших стратегических интересах - рассказать всем зрителям этого телеканала, почему памятник [в парке Победы] больше не может там находиться. И это наша версия, наши мысли, а не Марии Захаровой или еще кого", - заявил Стакис.
Отдельная дискуссия развернулась в Twitter. У министра юстиции Яниса Борданса был каверзный вопрос телеканалу "Дождь".
Labdien @tvrain redakcija! Ņemot vērā, ka latviešu tauta jums ir devusi patvērumu savā valstī un iespēju raidīt no brīvās pasaules, Eiropas, vēlos zināt jūsu atbildi uz jautājumu: "Vai 1940.gadā PSRS okupēja Latvijas Republiku?" https://t.co/EspmHRWGW7— Jānis Bordāns (@Bordans) August 11, 2022
Добрый день, редакция "Дождя"! Учитывая, что латвийский народ вам дал приют в своей стране и возможность вещать из свободного мира, Европы, хотел бы узнать ваш ответ на вопрос: "В 1940 году СССР оккупировал Латвийскую Республику?".
Ответ главного редактора "Дождя" Тихона Дзядко не заставил себя ждать.
Hello! Tvrain is not a political party - so it doesn’t have a “general line”. My personal answer is yes, it was an occupation.— Tikhon Dzyadko (@tikhondzyadko) August 11, 2022
Добрый день! "Дождь" не политическая партия, поэтому у нас нет "общей линии". Мой личный ответ - да, это была оккупация.
Не оставил Дзядко в стороне и вопрос одного и комментаторов об оккупации Крыма.
Хеллоу, я так понимаю, Вы мне задали "острый вопрос". Проблема в том, что я примерно миллиард раз - и во всех интервью, и в эфире Дождя - говорил, что референдум в Крыму незаконен, а Крым - признанная ООН часть Украины— Tikhon Dzyadko (@tikhondzyadko) August 11, 2022
Как сообщалось, 18 июля возобновил работу телеканал "Дождь". Его студии находятся в Риге, Амстердаме, Тбилиси и Париже.
"Это оказалось адски сложно, потому что мы с нуля создаем телеканал. У нас будет несколько этапов запуска. Мы начнем на нашем YouTube-канале, а большой, серьезный запуск, я думаю, будет все-таки осенью, потому что мы хотим построить студию, декорации", - рассказала глава "Дождя" Наталья Синдеева.
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