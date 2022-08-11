Украинский министр призвал другие страны следовать примеру Латвии в отношении России

"Я благодарен Сейму Латвии и его членам за признание России страной, поддерживающей терроризм", - написал Кулеба в Twitter.

"Это своевременное решение - Россия уже давно заслуживает этот статус своими действиями в Украине и других местах", - отметил министр, призвав и другие страны последовать примеру Латвии.

Как сообщалось, Сейм сегодня принял официальное заявление, в котором признал насилие России в отношении мирного населения Украины и других стран терроризмом, а саму Россию - государством, поддерживающим терроризм.

В документе предлагается и другим странам-единомышленникам выразить позицию о том, что Россия является государством, поддерживающим терроризм.