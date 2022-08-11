Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба с признательностью оценил решение Сейма Латвии признать Россию государством, поддерживающим терроризм, и призвал другие страны и организации последовать его примеру.
Украинский министр призвал другие страны следовать примеру Латвии в отношении России
Украинский министр призвал другие страны следовать примеру Латвии в отношении России
"Я благодарен Сейму Латвии и его членам за признание России страной, поддерживающей терроризм", - написал Кулеба в Twitter.
"Это своевременное решение - Россия уже давно заслуживает этот статус своими действиями в Украине и других местах", - отметил министр, призвав и другие страны последовать примеру Латвии.
Как сообщалось, Сейм сегодня принял официальное заявление, в котором признал насилие России в отношении мирного населения Украины и других стран терроризмом, а саму Россию - государством, поддерживающим терроризм.
В документе предлагается и другим странам-единомышленникам выразить позицию о том, что Россия является государством, поддерживающим терроризм.
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