Цены на бензин и дизель продолжают падать

Eврокомиссия еженедельно обобщает данные о средних ценах на топливо в странах ЕС.

Согласно данным Еврокомиссии, в период 2-8 августа литр бензина 95-й марки в Латвии стоил в среднем 1,855 евро, тогда как неделей ранее - 1,878 евро, а еще неделей ранее - 1,902 евро за литр.

Средняя цена дизельного топлива 2-8 августа составляла 1,823 евро за литр, неделей ранее - 1,86 евро за литр, а еще неделей ранее - 1,897 евро за литр.

Самый дорогой в Европе бензин 95-й марки на прошлой неделе был в Финляндии - 2,16 евро за литр, а самый дешевый в Венгрии - 1,31 евро за литр. В свою очередь дизельное топливо дороже всего стоило в Швеции - 2,23 евро за литр, а самой низкой его цена была на Мальте - 1,21 евро за литр.

Рекордная средняя цена 95-го бензина в Латвии была зафиксирована 14-20 июня - 2,104 евро за литр, а рекорд цены дизельного топлива - 21-27 июня, когда она составила 2,108 евро за литр.