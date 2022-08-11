День богатый на решения Сейма. Рассказываем о них, а так же о других важных событиях, случившихся в четверг, 11 августа.
Главное за 11 августа ⟩ Признание России "поддерживающей терроризм", помощь в оплате отопления и претензии к "Дождю"
Новости Латвии:
В официальном заявлении сегодня, 11 августа, Сейм признал насилие России в отношении мирного населения Украины и других стран терроризмом, а саму Россию - государством, поддерживающим терроризм.
В четверг Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону, предусматривающие ряд мер по частичной компенсации роста затрат домашних хозяйств на теплоснабжение и отопление.
Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич заявил в Twitter, что подданным Латвии, получившим российское гражданство, не будет выдаваться вид на жительство.
Интервью, которое мэр Риги Мартиньш Стакис дал телеканалу "Дождь", продолжает волновать общественность. И вот уже самому Стакису пришлось комментировать свою беседу, а министр юстиции Янис Борданс в Twitter предъявил претензии телеканалу.
В четверг, 11 августа, Сейм отклонил предложение оппозиции предоставить пенсионерам одноразовое пособие в размере 200 евро.
После тяжелой борьбы с болезнью в возрасте 60 лет скончался депутат Рижской думы, бывший глава Государственной полиции, генерал Интс Кюзис. В связи с кончиной Кюзиса несколько официальных лиц выразили соболезнования, поделившись воспоминаниями о бывшем начальнике Государственной полиции.
В четверг, 11 августа, в Салдусе открылся первый магазин розничной сети SPAR в Латвии, сообщает директор по маркетингу Spar Latvija Оскар Миллер.
"Кто ты такой?" - такой вопрос задала "Чайка" жителям Даугавпилса - самого многонационального города Латвии. И они ответили - в стихах на разных языках.
Вчера, 10 августа, в Латвии зарегистрировано 86 дорожно-транспортных происшествий, в авариях один человек погиб и 13 получили травмы, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
В свой отпуск популярная в России латвийская актриса Агата Муцениеце с детьми приехала в Латвию. Ранее звезда показала, как проводит время в деревне вместе с родными и сестрой Сантой. Теперь же она приехала в Ригу.
Главное за рубежом:
Пока российский комик и шоумен Максим Галкин отправился на гастроли в Эстонию, Алла Пугачева с детьми решила прогуляться по юрмальскому пляжу и передать привет супругу.
В следующее воскресенье, 21 августа 2022 года, популярная украинская рок-группа "Океан Эльзы" выступит в "Арена Рига" в рамках тура Help for Ukraine. Вся прибыль от продажи билетов на концерты и гонорары артистов будут переданы в помощь украинским детям, пострадавшим от войны, а также в медицинские учреждения, оказывающие медицинскую помощь всем жертвам войны и защитникам Украины.
Эстония ограничит для граждан России и выдачу виз, и въезд в страну, сообщила в четверг BNS пресс-служба правительства Эстонии.
Футболисты мадридского "Реала" обыграли франкфуртский "Айнтрахт" в матче за Суперкубок УЕФА.
Китайские болельщики олимпийской чемпионки по фигурному катанию Анны Щербаковой отправили ей 230 кг различных подарков.
Интересное чтиво:
Продолжаем сериал статей о предвыборных обещаниях различных партий. На очереди - "Прогрессивные". Забегая вперед, их программа удивительным образом похожа на программы партий, находящихся на политическом спектре максимально далеко. Как так вышло? Разбираемся в статье!
Хотя до выборов в Сейм осталось меньше двух месяцев и более чем очевидно, что самые большие чудеса еще впереди, можно сказать, что начинают появляться сильные лидеры, лишенные логики и здравого смысла. Пока партия "За стабильность" пытается в стиле Зигериста привлечь избирателей бесплатным пловом, представители других партий избрали куда более изощренные подходы.
Развязанная Россией война в Украине переворачивает очередную страницу истории. Для одних в Латвии это крах бизнеса, для других – время возможностей, убежден латвийский предприниматель родом из Украины Александр Петров.
Год назад мужчина, организовавший взрыв газа в многоквартирном доме на улице Яама в Тарту, за неделю до инцидента выбрал себе гроб, который нужно было обтянуть особой тканью.
13 августа в Риге в зале гостиницы Radisson Blu Daugava Hotel выступит украинский писатель и телеведущий Борис Бурда. Выступление пройдет в рамках мероприятия "Встреча с интересным человеком". Журналист портала Limon Виктория Соломончук поговорила с Борисом Оскаровичем о его жизни, хобби, увлечениях и, конечно же, об интеллектуальных играх, а также получила несколько ценных советов, которыми мы делимся и с вами.
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