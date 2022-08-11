Главное за 11 августа ⟩ Признание России "поддерживающей терроризм", помощь в оплате отопления и претензии к "Дождю"

Китайские болельщики олимпийской чемпионки по фигурному катанию Анны Щербаковой отправили ей 230 кг различных подарков.

Интересное чтиво:

Продолжаем сериал статей о предвыборных обещаниях различных партий. На очереди - "Прогрессивные". Забегая вперед, их программа удивительным образом похожа на программы партий, находящихся на политическом спектре максимально далеко. Как так вышло? Разбираемся в статье!

Хотя до выборов в Сейм осталось меньше двух месяцев и более чем очевидно, что самые большие чудеса еще впереди, можно сказать, что начинают появляться сильные лидеры, лишенные логики и здравого смысла. Пока партия "За стабильность" пытается в стиле Зигериста привлечь избирателей бесплатным пловом, представители других партий избрали куда более изощренные подходы.

Развязанная Россией война в Украине переворачивает очередную страницу истории. Для одних в Латвии это крах бизнеса, для других – время возможностей, убежден латвийский предприниматель родом из Украины Александр Петров.

Год назад мужчина, организовавший взрыв газа в многоквартирном доме на улице Яама в Тарту, за неделю до инцидента выбрал себе гроб, который нужно было обтянуть особой тканью.

13 августа в Риге в зале гостиницы Radisson Blu Daugava Hotel выступит украинский писатель и телеведущий Борис Бурда. Выступление пройдет в рамках мероприятия "Встреча с интересным человеком". Журналист портала Limon Виктория Соломончук поговорила с Борисом Оскаровичем о его жизни, хобби, увлечениях и, конечно же, об интеллектуальных играх, а также получила несколько ценных советов, которыми мы делимся и с вами.