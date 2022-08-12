В Кубке Балтии по футболу в этом году появится четвёртый участник

16 ноября на рижском стадионе "Даугава" сборная Латвии в полуфинале Кубка Балтии сыграет с командой Эстонии. Примечательно, что в сентябре исполнится 100 лет с первого официального матча сборной Латвии, который состоялся в Риге в 1922 году также против Эстонии.

Впервые в этом году в Кубке Балтии примет участие Исландия, которая во втором полуфинале сыграет против Литвы. Матч пройдёт 16 ноября в Вильнюсе или Каунасе.

Финал турнира и матч за третье место пройдут 19 ноября. О месте проведения этих матчей будет объявлено отдельно.

Отметим, что Кубок Балтии пройдёт поздней осенью, а не как обычно летом, в связи с чемпионатом мира, который пройдёт в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

Сборная Латвии становилась обладателем Кубка Балтии рекордные 23 раза. На счету Литвы 17 побед турнире, а у Эстонии - 10. Эстонцы являются действующими обладателями трофея - в прошлом году Эстония в решающем поединке победила Латвию со счётом 2:1. В предыдущий раз Эстония выигрывала этот трофей в 1938 году.

Кубок Балтии - старейший действующим футбольный турнир среди национальных сборных в мире. Впервые он был сыгран в 1928 году.