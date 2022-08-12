РФШ в шаге от попадания в Лигу конференций. "Рига" - выбыла

"Рига" на выезде потерпела разгромное поражение от португальского клуба "Жил Висенте" со счётом 0:4. Голами в составе португальцев отметились Кевин Виллодрес, Фран Наварро (дубль) и Глоди Музинга, который отправил мяч в собственные ворота.

Таким образом, "Рига" по сумме двух встреч уступила "Жил Висенте" со счётом 1:5 и не смогла выйти в четвёртый отборочный раунд Лиги конференций. В заключительном отборочном раунде "Жил Висенте" сыграет с нидерландским клубом "АЗ".

РФШ ответный матч также проводила на выезде и одержала победу над мальтийским клубом "Хибернианс" со счётом 3:1. За латвийскую команду забивали Петр Мареш (с пенальти) и Андрей Илич, оформивший дубль. В составе хозяев отличился Джейк Грек.

Напомним, неделю назад в Риге команды сыграли вничью (1:1), поэтому в четвёртый отборочный раунд Лиги конференций по сумме двух встреч (4:2) вышел действующий чемпион Латвии. За выход в групповой этап РФШ поборется с североирландским клубом "Линфилд".

Первый матч заключительного отборочного раунда Лиги конференций РФШ проведёт дома 18 августа, а ответный - через неделю на выезде.