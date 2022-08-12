The Washington Post: Авиабазу в Крыму взорвали украинские спецназовцы

Согласно сделанному в среду заявлению воздушных сил Украины, на базе уничтожены по меньшей мере девять российских военных самолетов. Если эти сведения подтвердятся, потери в Саках станут самыми крупными потерями российских ВВС, понесенными за одни сутки. В результате Москве будет сложнее атаковать украинские города.

Возможные последствия для российской стороны

После этой атаки также может повыситься вероятность того, что россиянам будет сложно удерживать контроль над югом Украины в долгосрочной перспективе.

Если Крым уязвим к дальнейшим нападениям, то Россия вынуждена будет охранять ту часть оккупированной территории полуострова, которую Кремль считал недостижимой и чувствовал себя там в безопасности. Также могут возникнуть проблемы со снабжением, указал Андрей Загороднюк, бывший министр обороны Украины, а ныне глава независимой украинской аналитической организации Центр оборонных стратегий.

О том, что именно вызвало взрывы на базе, существуют лишь предположения. Некоторые военные эксперты подозревают, что удар нанесен с помощью дрона. Возможно, БПЛА направили оперативники, которые скрывались неподалеку от базы.