Геращенко: После взрывов в Крыму уволен командующий Черноморским флотом Игорь Осипов

"Сегодня стало известно об увольнении командующего подонка Игоря Осипова", – написал Геращенко в своем Telegram, добавив, что его заменит "другой подонок", вице-адмирал Виктор Соколов.

В четверг Генштаб ВСУ сообщил, что в России продолжаются репрессивные мероприятия в отношении высшего командного состава Вооруженных сил России в связи с провалом стратегических планов в направлении Украины. После взрывов на аэродромах Саки и Зябровка в Беларуси ожидаются новые кадровые решения.

Примерно 30-40% генералов и начальников, принимавших участие в планировании так называемой "специальной военной операции", отстранены от исполнения служебных обязанности и против них ведется следствие.

По словам заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ, бригадного генерала Алексея Хромова, министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов остались в должностях только потому, чтобы не было дискредитирована высшее военное политическое управления.

Украина подсчитала, что в результате взрывов на военном аэродроме Саки в Крыму было уничтожено примерно десять российских военных самолетов. По информации российских СМИ, в результате взрыва погиб один человек, еще 14 пострадали.

Россия объяснила взрывы и пожар "детонацией боеприпасов" в результате несоблюдения требования пожарной безопасности, но ничего не сообщила об уничтоженной военной техники.

Киев не взял на себя ответственность за эти взрывы, хотя многие считают, что за ними стоит украинская армия.

Например, американская газета The Washington Post сообщила, что атака на российскую авиабазу в оккупированном Крыму совершили украинские спецназовцы.