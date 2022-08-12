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За минувшие сутки выявлено 1539 новых случаев Covid-19

В больницах - 250 пациентов
rus.tvnet.lv
За минувшие сутки выявлено 1539 новых случаев Covid-19
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Люди в парке. Иллюстративное фото
Люди в парке. Иллюстративное фото Фото: Evija Trifanova/LETA

За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 1539 новых случаев Covid-19, поступила информация об одной смерти, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Скончался один человек в возрасте от 90 до 99 лет, он не был вакцинирован или не завершил курс вакцинации.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости немного вырос и составил 1028,7 случая на 100 тысяч населения.

Было проведено 4469 лабораторных тестов на Covid-19, 34,4% из них оказались положительными. Из выявленных зараженных 675 не были привиты против коронавируса или не завершили курс вакцинации, 864 заболевших были вакцинированы.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 был лабораторно подтвержден у 881 020 человек.

Госпитализации

В минувшие сутки немного увеличилось количество пациентов с Covid-19 в больницах, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

В настоящее время в больницах находятся 250 пациентов с Covid-19 (вчера - 237), в том числе у 109 это основной диагноз.

У 105 пациентов среднетяжелое течение заболевания, четыре человека - в тяжелом состоянии.

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