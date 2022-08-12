В Риге пройдёт чемпионат мира по уличной гимнастике

Два дня будут разделены на разные программы. В первый день с 11:00 до 19:00 на сцене будут соревнования "freestyle", а во второй день у зрителей будет возможность наблюдать за соревнованиями по троеборью и многоборью, где участники с дополнительными весами выполнят упражнения на выдержку и силу.

Латвию на чемпионате мира представят 12 спортсменов. В категории "мужское троеборье" примут участие Эрик Меркалов, Даниэль Дравантс, Эрик Мельерхофер, Рейнхардс Дикманис, Геннадий Петров и Александр Ивашко. В категории соревнований на выдержку и силу "многоборье" будут соревноваться латвийцы Даниэль Лейтанс, Вадим Боришок и Геннадий Петров, а в категории "freestyle" - Александр Каминскис и Паул Пакалниньш. В женских соревнованиях Латвию представят Надя Бердник и Линда Штера.

"Это будет самое масштабное мероприятие в этом виде спорта как по количеству участников, так и по количеству зрителей", - рассказал президент Латвийской федерации уличной гимнастики Роландс Кикорс.

Стоимость билета на оба дня чемпионата составит 15 евро. Подробная информация о мероприятии доступна на официальном сайте федерации по уличной гимнастике и калистенике мира www.wswcf.org.