Латвийские порноактеры предстанут перед судом в Африке за то, что насмерть сбили женщину

"Мы настояли на том, чтобы нам вернули телефоны, чтобы мы могли собрать средства на похороны женщины. Семья женщины простила нас. Они не держат зла, потому что понимают, что это был несчастный случай. Единственное, что мы можем сделать сейчас, это пройти через долгую бумажную волокиту, чтобы покрыть расходы на похороны, пока мы ждем решения судьи. Нам нужно собрать деньги как можно быстрее, потому что у них нет морга - просто комната, где они недолгое время хранят тела. Живем впроголодь, сбережений нет", - рассказала пара.

"7 августа нас снова перевели в другое отделение полиции. На входе мы отказались пройти в то место, где должны были ночевать, потому что оно не соответствовало тому, что нам сказали, это было больше похоже на тюрьму. Командир обещал нам подключение к Интернету, чтобы мы могли связаться с людьми, но этого не было сделано. Даниэль начал снимать вокруг полицейского участка. Полицейский стал дергать, толкать и бить его.