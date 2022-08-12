Полиция ищет пропавшую девушку

Особые приметы: рост 176 см, телосложение спортивное. Вероятно, она была одета в синие джинсы и розовую рубашку. На спине и ноге есть татуировки.

Государственная полиция просит всех, у кого есть информация о ее возможном местонахождении, посмотреть фотографию женщины и связаться по телефону горячей линии 67085935 или 110.