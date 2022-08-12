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Полиция ищет пропавшую девушку

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Полиция ищет пропавшую девушку
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Фото: Valsts policija

Саласпилсский участок государственной полиции разыскивает пропавшую Эвелину, 1989 года рождения. Девушка ночью покинула свое место жительства в Саласпилсском районе, и до сих пор не вернулась.

Особые приметы: рост 176 см, телосложение спортивное. Вероятно, она была одета в синие джинсы и розовую рубашку. На спине и ноге есть татуировки.

Государственная полиция просит всех, у кого есть информация о ее возможном местонахождении, посмотреть фотографию женщины и связаться по телефону горячей линии 67085935 или 110.

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