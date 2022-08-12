Скоро долгожданные выходные. Многие попытаются урвать теплые деньки и выбраться на природу или к морю. А RUS TVNET расскажет о самом главном, что произошло за день, 12 августа.
ГЛАВНОЕ ЗА 12 АВГУСТА ⟩ Новый арест по делу Бункуса, внештатные агенты КГБ на выборах в Сейм и Брежнева в Риге
Новости Латвии:
Бизнесмен Аркадий Юдин задержан по делу об убийстве администратора неплатежеспособности и адвоката Мартиньша Бункуса, сообщает Латвийское телевидение (LTV) в Twitter.
В 14-й Сейм баллотируются трое возможных внештатных агентов, упомянутых в картотеке бывшего Комитета государственной безопасности (КГБ) - актер Андрис Берзиньш, врач Анатолий Даниланс и Улдис Годайнис, сообщает Центральная избирательная комиссия.
В среду, 10 августа, на Сигулдском шоссе двое водителей маневрировали между полосами, так как не могли поделить дорогу, и вызвали столкновение. Водитель Range Rover решил конфликт силой - ударил другого водителя бейсбольной битой.
За серийные ограбления детей в Кенгарагсе задержана банда подростков.
Украинские беженцы увеличили очереди к врачам. Теперь в больницах не хватает мест для латвийцев. Все деньги из бюджета здравоохранения тратят на беженцев, нас лечить будет не на что. Эти и другие убеждения распространены среди жителей Латвии, но правда ли это? RUS TVNET разбирался в ситуации.
В пятницу в 13:30 прошла пресс-конференция, на которой проинформировали о государственной поддержке жителям для снижения негативных последствий роста цен на энергоресурсы.
Главное за рубежом:
Цены на электроэнергию в Европе в четверг установили новые рекорды, так как аномальная жара ограничивает поставки энергии, а во Франции ситуацию ухудшают лесные пожары, сообщает новостное агентство Bloomberg.
Сотрудники оккупированной Запорожской АЭС рассказали Би-би-си, что российские войска используют станцию в качестве военной базы и держат их в заложниках.
Во вторник гражданин Украины воспользовался моментом, когда пограничники отвлеклись, и проехал на машине через погранпереход Шумилкино в Эстонию.
В Нью-Йорке неизвестный мужчина напал на иранского писателя Салмана Рушди перед его лекцией, сообщает Русская служба BBC со ссылкой на Associated Press.
Мощная атака на российскую авиабазу в оккупированном Крыму совершили украинские спецназовцы. Об этом сообщила в пятницу, 12 августа, американская газета The Washington Post со ссылкой на сведения, предоставленные на условиях анонимности неким украинским чиновником. О деталях операции он не рассказал.
Интересное чтиво:
24-летняя звезда фильмов для взрослых и бывшая официантка из Латвии с ником Mimi Boom вместе со своим возлюбленным Даниэлем три года снимают любительское порно и на заработанные деньги путешествуют по миру. Пара, которая сейчас находится в Африке, заявляет, что попала в аварию, в результате которой погибла женщина. Оба просят финансовую помощь.
Список предметов домашнего обихода, на которых нередко находится больше всего бактерий!
Украинская певица и экс-солистка трио "ВИА Гра" Вера Брежнева прилетела в Латвию. Об этом она рассказала в соцсетях.
18 июля первая ракетка России Дарья Касаткина объявила о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. На следующий день стало известно, что её девушкой является фигуристка Наталья Забияко.
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