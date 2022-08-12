ГЛАВНОЕ ЗА 12 АВГУСТА ⟩ Новый арест по делу Бункуса, внештатные агенты КГБ на выборах в Сейм и Брежнева в Риге

Главное за рубежом:

Цены на электроэнергию в Европе в четверг установили новые рекорды, так как аномальная жара ограничивает поставки энергии, а во Франции ситуацию ухудшают лесные пожары, сообщает новостное агентство Bloomberg.

Сотрудники оккупированной Запорожской АЭС рассказали Би-би-си, что российские войска используют станцию в качестве военной базы и держат их в заложниках.

Во вторник гражданин Украины воспользовался моментом, когда пограничники отвлеклись, и проехал на машине через погранпереход Шумилкино в Эстонию.

В Нью-Йорке неизвестный мужчина напал на иранского писателя Салмана Рушди перед его лекцией, сообщает Русская служба BBC со ссылкой на Associated Press.

Мощная атака на российскую авиабазу в оккупированном Крыму совершили украинские спецназовцы. Об этом сообщила в пятницу, 12 августа, американская газета The Washington Post со ссылкой на сведения, предоставленные на условиях анонимности неким украинским чиновником. О деталях операции он не рассказал.

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24-летняя звезда фильмов для взрослых и бывшая официантка из Латвии с ником Mimi Boom вместе со своим возлюбленным Даниэлем три года снимают любительское порно и на заработанные деньги путешествуют по миру. Пара, которая сейчас находится в Африке, заявляет, что попала в аварию, в результате которой погибла женщина. Оба просят финансовую помощь.

Список предметов домашнего обихода, на которых нередко находится больше всего бактерий!

Украинская певица и экс-солистка трио "ВИА Гра" Вера Брежнева прилетела в Латвию. Об этом она рассказала в соцсетях.

18 июля первая ракетка России Дарья Касаткина объявила о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. На следующий день стало известно, что её девушкой является фигуристка Наталья Забияко.

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