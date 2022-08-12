Молодой человек опубликовал в TikTok видео, в котором показывает как проходят уборочные работы по очистке памятника в парке Победы. "На шаг ближе к демонтажу!" говорит автор видео. Памятник должен быть демонтирован до 15 ноября текущего года.
Видео ⟩ "На шаг ближе к демонтажу": уборка у памятника в парке Победы
"Я вызвался помочь убирать советский памятник в парке Победы. Ящики вытащили, пепельницы советских времен, таблички каких-то объединений и противогазы.
Внутри помещения памятника было много скамеек. Всего мы заполнили три машины. Мы довольны проделанной работой!", - комментирует автор видео.
Видео: уборка в памятнике в парке Победы
@elvislicitis Labs darbs, kas padarīts! #fyp #riga #uzvarasparks #uzvaraslaukums ♬ Aesthetic - Tollan Kim
RUS TVNET уже сообщал, что к демонтажу памятника в парке Победы нужно приступить в ближайшие недели, чтобы завершить процесс к 15 ноября. Скорее всего, памятник демонтируют, повалив его на землю, заявил председатель Рижской думы Мартиньш Стакис на пресс-конференции в четверг, 4 августа.
Мэр сообщил, что в ходе закрытой процедуры выбран подрядчик этих работ. "В интересах национальной безопасности мы выбрали подрядчика в ходе закрытого опроса, но информация не была секретной. Информация о закупке доступна в системе электронных закупок, а в мае уже состоялись первые переговоры со строителями", - сказал Стакис.
Мэр отметил, что часть информации о процессе сноса памятника в настоящее время невозможно обнародовать. Для того, чтобы в этом процессе была представлена общественность, привлечено Общество за открытость Delna.
Расходы на демонтаж памятника планируются в размере около 2,1 млн евро. Это средства будут распределены следующим образом: 3% будет использовано для оборудования строительной площадки, 3% - для защиты и перемещения инженерных коммуникаций, 7% - для демонтажа обелиска и скульптур, 24% - для демонтажа постамента, технических помещений и фундамента, 45% - для ликвидации бассейна, 18% - для благоустройства территории.
Исполнительный директор Риги Янис Ланге сообщил, что из-за напряженных сроков строители не могут воспользоваться обычным методом демонтажа, разобрав памятник сверху вниз. Скорее всего, памятник придется демонтировать, повалив его на землю, но как именно это произойдет, еще уточняется.
Он отметил, что переговоры со строителями были начаты в мае с целью выявления ресурсов, технологий и заинтересованности строителей в целом. Далее были разработаны критерии участия застройщиков в закрытом опросе цен. Всего в опросе приняли участие пять строителей.
Согласно информации на сайте rigaspieminekli.lv, "Памятник советским воинам - освободителям советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков" был установлен в парке Победы в 1985 году. Это аллегорический мемориальный ансамбль, в центре которого находится 79-метровый обелиск, образованный пятью фасадами разной высоты, увенчанными пятиконечными звездами. Он символизирует пять лет войны и победный салют.
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