Видео ⟩ "На шаг ближе к демонтажу": уборка у памятника в парке Победы

Расходы на демонтаж памятника планируются в размере около 2,1 млн евро. Это средства будут распределены следующим образом: 3% будет использовано для оборудования строительной площадки, 3% - для защиты и перемещения инженерных коммуникаций, 7% - для демонтажа обелиска и скульптур, 24% - для демонтажа постамента, технических помещений и фундамента, 45% - для ликвидации бассейна, 18% - для благоустройства территории.

Исполнительный директор Риги Янис Ланге сообщил, что из-за напряженных сроков строители не могут воспользоваться обычным методом демонтажа, разобрав памятник сверху вниз. Скорее всего, памятник придется демонтировать, повалив его на землю, но как именно это произойдет, еще уточняется.

Он отметил, что переговоры со строителями были начаты в мае с целью выявления ресурсов, технологий и заинтересованности строителей в целом. Далее были разработаны критерии участия застройщиков в закрытом опросе цен. Всего в опросе приняли участие пять строителей.

Согласно информации на сайте rigaspieminekli.lv, "Памятник советским воинам - освободителям советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков" был установлен в парке Победы в 1985 году. Это аллегорический мемориальный ансамбль, в центре которого находится 79-метровый обелиск, образованный пятью фасадами разной высоты, увенчанными пятиконечными звездами. Он символизирует пять лет войны и победный салют.