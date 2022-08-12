Субботняя ночь в Латвии будет подходящей для наблюдения за "звездным дождем" и полнолунием, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
В ночь на субботу можно наблюдать звездный дождь и полнолуние
В ночь на субботу можно наблюдать звездный дождь и полнолуние
Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии отмечает, что лишь небольшое количество облаков на севере страны, а также туман в некоторых районах могут ухудшить видимость.
Есть вероятность, что облака покроют менее 10% неба до полуночи субботы.
Галерея: звездное небо
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