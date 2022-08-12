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Авария надолго остановила трамвайное движение в Иманте

rus.tvnet.lv
Авария надолго остановила трамвайное движение в Иманте
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Авария в Иманте
Авария в Иманте Фото: Ekrānuzņēmums no video

В Риге, в Иманте, днем ​​в пятницу, 12 августа, на длительное время было затруднено движение автомобилей и остановлено трамвайное движение. На перекрестке столкнулись два автомобиля, сообщает программа Degpunktā.

На пересечении Юрмалас гатве и проспекта Курземе в Иманте водитель автомобиля Hyundai должна была пропустить приближавшийся справа автомобиль Lexus.

Но женщина не стала тормозить и продолжила движение, как говорит свидетель аварии.

Обе женщины получили травмы средней степени тяжести и были госпитализированы. Пока пострадавшим оказывали помощь, автомобиль Hyundai находился на трамвайных путях. Передвинуть автомобиль не удалось по техническим причинам.

Движение трамваев по Юрмалас гатве остановилось примерно на час - до прибытия бригады дорожной полиции.

При звонке в полицию участники аварии не упоминали, что дорога перекрыта.

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