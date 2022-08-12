В Риге, в Иманте, днем в пятницу, 12 августа, на длительное время было затруднено движение автомобилей и остановлено трамвайное движение. На перекрестке столкнулись два автомобиля, сообщает программа Degpunktā.
Авария надолго остановила трамвайное движение в Иманте
Авария надолго остановила трамвайное движение в Иманте
На пересечении Юрмалас гатве и проспекта Курземе в Иманте водитель автомобиля Hyundai должна была пропустить приближавшийся справа автомобиль Lexus.
Но женщина не стала тормозить и продолжила движение, как говорит свидетель аварии.
Обе женщины получили травмы средней степени тяжести и были госпитализированы. Пока пострадавшим оказывали помощь, автомобиль Hyundai находился на трамвайных путях. Передвинуть автомобиль не удалось по техническим причинам.
Движение трамваев по Юрмалас гатве остановилось примерно на час - до прибытия бригады дорожной полиции.
При звонке в полицию участники аварии не упоминали, что дорога перекрыта.
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