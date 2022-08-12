Авария надолго остановила трамвайное движение в Иманте

На пересечении Юрмалас гатве и проспекта Курземе в Иманте водитель автомобиля Hyundai должна была пропустить приближавшийся справа автомобиль Lexus.

Но женщина не стала тормозить и продолжила движение, как говорит свидетель аварии.

Обе женщины получили травмы средней степени тяжести и были госпитализированы. Пока пострадавшим оказывали помощь, автомобиль Hyundai находился на трамвайных путях. Передвинуть автомобиль не удалось по техническим причинам.

Движение трамваев по Юрмалас гатве остановилось примерно на час - до прибытия бригады дорожной полиции.

При звонке в полицию участники аварии не упоминали, что дорога перекрыта.