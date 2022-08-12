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Пьяный мужчина врезался в припаркованную машину, после чего решил поспать

rus.tvnet.lv
Пьяный мужчина врезался в припаркованную машину, после чего решил поспать
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Пьяный мужчина в арендованной машине Carguru.
Пьяный мужчина в арендованной машине Carguru. Фото: Ekrānuzņēmums no video

Пьяный мужчина ехал ночью по центру Риги на арендованном автомобиле и врезался в припаркованную машину. В компании по аренде автомобилей заявляют, что мужчину оштрафуют на 7 тысяч евро, сообщает программа Degpunktā.

Авария произошла на пересечении улиц Бривибас и Лачплеша. Пьяный водитель Toyota врезался в припаркованный автомобиль Opel и после столкновения решил поспать на заднем сиденье машины.

Инспектор Главного управления Рижской муниципальной полиции Инара Тралла утверждает, что мужчина не вел себя агрессивно, но не ориентировался в происходящем, явно находился в состоянии алкогольного опьянения и был задержан до прибытия сотрудников Государственной полиции.

Во время теста алкотестер показал 2,25 промилле. Carguru подтвердил программе, что Toyota - ее автомобиль.

"С нашей стороны водителю сразу было отказано в доступе к сервису без возможности его восстановления.

На водителя будет наложен штраф в размере 3000 евро, а также дополнительные расходы на ремонт автомобиля в размере около 4000 евро", - говорят представители Carguru.

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