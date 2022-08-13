В Эстонии задержали российских журналистов: им запретили въезд в Евросоюз на три года

"Задержанным (...) аннулировали визы. (...) Запретили въезд в страны ЕС на три года", – сообщается в Telegram "Известий".

PPA: задержанные нарушили визовый режим

По словам руководителя погранбюро Идаской префектуры Урмаса Элми, двое граждан России, 30-летняя женщина и 40-летний мужчина, въехали в Эстонию через нарвский погранпункт в пятницу около полудня. Они предъявили на границе шенгенские визы, выданные Италией и Финляндией, и заявили, что находятся в туристической поездке.

"После этого мужчина и женщина отправились к нарвскому танку и начали вести там пропагандистскую работу. Когда они затем сели в поезд Нарва-Таллинн и поехали в сторону Таллинна, в Йыхви в поезд зашел полицейский патруль и отвез мужчину и женщину в отделение полиции ​​для проверки", – сказал Элми.

Глава погранбюро подчеркнул, что нельзя работать во время поездок с туристическими целями, это нарушение визового режима. "Поэтому PPA аннулирует их визы, им выдан запрет на въезд в Эстонию, и они были высланы в Россию".