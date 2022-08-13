"За пропагандистскую работу": в Эстонии полиция задержала российских журналистов

"Наши корреспондент Ксения Солдатова и оператор Дмитрий Тимофеев ехали в поезде из Нарвы в Таллинн. В вагоне к ним подошли полицейские, сняли их с поезда и доставили в отделение полиции", – передает издание.

"Сейчас журналисты ждут представителя миграционной службы. В чем именно их обвиняют – неизвестно", – говорилось во вчерашнем сообщении.

"Известия" утверждали, что задержанные сотрудники посещали страну как туристы, но не смогли проигнорировать последние события, которые происходили в Эстонии. Они собирались подготовить материалы об ограничении выдачи виз гражданам России и лишении танка Т-34 статуса памятника.

Позже издание сообщило, что у журналистов отобрали мобильные телефоны, поэтому связаться с ними невозможно. В субботу, 13 августа, утром "Известия" сообщили, что их сотрудники вернулись в Россию.

PPA: задержанные нарушили визовый режим

По словам руководителя погранбюро Идаской префектуры Урмаса Элми, двое граждан России, 30-летняя женщина и 40-летний мужчина, въехали в Эстонию через нарвский погранпункт в пятницу около полудня. Они предъявили на границе шенгенские визы, выданные Италией и Финляндией, и заявили, что находятся в туристической поездке.

"После этого мужчина и женщина отправились к нарвскому танку и начали вести там пропагандистскую работу. Когда они затем сели в поезд Нарва-Таллинн и поехали в сторону Таллинна, в Йыхви в поезд зашел полицейский патруль и отвез мужчину и женщину в отделение полиции ​​для проверки", – сказал Элми.

Глава погранбюро подчеркнул, что нельзя работать во время поездок с туристическими целями, это нарушение визового режима. "Поэтому PPA аннулирует их визы, им выдан запрет на въезд в Эстонию, и они были высланы в Россию".