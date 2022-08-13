Французское издание France Football представило список из 30 претендентов на премию "Золотой мяч".
Месси впервые с 2005 года не попал в число номинантов на "Золотой мяч"
"Золотой мяч" - ежегодная футбольная награда, известная также как приз лучшему футболисту года в Европе.
По итогам сезона-2021/22 на награду номинированы 30 футболистов:
Карим Бензема ("Реал"), Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед"), Роберт Левандовски ("Бавария", "Барселона"), Мохаммед Салах ("Ливерпуль"), Тибо Куртуа ("Реал"), Рафаэль Леау ("Милан"), Кристофер Нкунку ( "Лейпциг"), Йозуа Киммих ("Бавария"), Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль"), Винисиус Жуниор ("Реал"), Луис Диас ("Ливерпуль"), Бернарду Силва ("Манчестер Сити"), Каземиро ("Реал"), Рияд Марез ("Манчестер Сити"), Сон Хын Мин ("Тоттенхэм"), Фабиньо ("Ливерпуль"), Садио Мане ("Ливерпуль", "Бавария"), Фил Фоден ("Манчестер Сити"), Гарри Кейн ("Тоттенхэм"), Дарвин Нуньес ("Бенфика", "Ливерпуль"), Майк Меньян ("Милан"), Лука Модрич ("Реал"), Антонио Рюдигер ("Челси", "Реал"), Кевин Де Брёйне ("Манчестер Сити"), Себастьен Алле ("Аякс", "Боруссия" из Дортмунда), Эрлинг Холанд ("Боруссия" из Дортмунда, "Манчестер Сити"), Килиан Мбаппе ("Пари Сен-Жермен"), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль"), Жуан Канселу ("Манчестер Сити") и Душан Влахович ("Фиорентина", "Ювентус").
Впервые с 2005 года в списке номинантов не оказалось Месси, он выигрывал "Золотой мяч" рекордные семь раз и является действующим обладателем трофея.
Также журнал France Football огласил список из 20 футболисток, которые будут претендовать на награду "Золотой мяч" по итогам прошлого сезона. В числе номинанток:
Сельма Баша ("Лион"), Фридолина Рольфё ("Бавария"), Вивианне Мидема ("Арсенал"), Люси Бронз ("Барселона"), Сэм Керр ("Челси"), Кристиана Эндлер ("Лион"), Лена Обердорф ("Вольфсбург"), Кадидиату Диани ("ПСЖ"), Катарина Макарио ("Лион"), Алексия Путельяс ("Барселона"), Александра Попп ("Вольфсбург"), Айтана Бонмати ("Барселона"), Венди Ренар ("Лион"), Алекс Морган ("Орландо Прайд"), Бет Мид ("Арсенал"), Асисат Ошоала ("Барселона"), Мари-Антуанетт Катото ("ПСЖ"), Милли Брайт ("Челси"), Тринити Родман ("Вашингтон Спирит"), Ада Хегерберг ("Лион").
Действующей обладательницей трофея является полузащитница "Барселоны" Алексия Путельяс, которая также есть в списке номинанток.
В 2022 году "Золотой мяч" впервые будет вручён по итогам сезона, а не календарного года. Церемония награждения состоится 17 октября в Театр дю Шатле в Париже.
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