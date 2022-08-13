Легенда скелетона Мартин Дукурс завершает карьеру

Дукурс завершил предыдущий сезон на седьмом месте на Олимпийских играх в Пекине. После финиша на Олимпиаде он признался, что не будет торопиться с решением завершить карьеру, но сомневается, что сможет ещё через четыре года выступить на Олимпийских играх в Милане и Кортине-д'Ампеццо.

"Если делать, то делать. Если я продолжу, я полностью отдамся этому делу. Я не хочу работать вполсилы, так не будет никаких результатов. Надо тяжело работать и стараться развиваться, нет смысла просто кататься", - подчеркнул Дукурс в разговоре с агентством LETA в феврале.

За свою карьеру Дукурс дважды становился вице-чемпионом Олимпийских игр, шесть раз чемпионом мира и 12 раз чемпионом Европы. Он 90 раз поднимался на пьедестал в состязаниях Кубка мира и одержал 61 победу.

Дукурс оставался непобедимым в турнирной таблице Кубка мира 11 сезонов.

"Я пережил болезненные поражения, громкие победы, неописуемый азарт и желание снова и снова доказывать, что я могу. Это захватывающее чувство, которое рождает зависимость, непреодолимо, и я уже сейчас знаю, что буду скучать по соревнованиям", - пишет Дукурс в своём сообщении.

Дукурс участвовал в пяти Олимпийских играх, завоевав серебряные медали в Ванкувере в 2010 году и в Сочи в 2014 году. Четыре года назад в Пхенчхане он финишировал четвёртым, а в 2006 году в Турине и в этом году в Пекине был седьмым.