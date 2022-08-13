Сборная Латвии по буллитам проиграла Словакии на МЧМ-2022

Встреча прошла в канадском Эдмонтоне и завершилась победой сборной Словакии в серии буллитов - 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0).

На 10-й минуте Данс Лочмелис реализовал большинство и вывел сборную Латвии вперёд, но ближе к концу первого периода Адам Сикора восстановил равновесие на табло. Во втором периоде Далибор Дворски вывел вперёд Словакию, а вскоре Никс Фененко сделал счёт 2:2.

Третий период и овертайм прошли без заброшенных шайб, поэтому победителя встречи команды определили в серии буллитов, где успешнее были словаки. Автором победной шайбы в составе сборной Словакии стал Матей Кашлик.

В следующем матче сборная Латвии сыграет в группе "А" с Чехией (15 августа). Матч начнётся в 1:00 ночи по латвийскому времени. Напомним, в группе "В" представлены США, Швеция, Германия, Швейцария и Австрия.

Группу "А" с двумя победами в двух матчах возглавляет Канада. Далее располагаются Финляндия, Чехия и Словакия. Сборная Латвии с одним набранным очком занимает 5-е место в группе. Ранее подопечные Артиса Аболса уступили Финляндии (1:6) и Канаде (2:5).

Сборная Латвии принимает участие в МЧМ-2022 по решению Международной федерации хоккея (IIHF) - она заменила на турнире сборную России, которая была отстранена из-за событий в Украине.