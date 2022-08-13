Видео ⟩ Драка водителей на Сигулдском шоссе: полиция разыскивает агрессивного мужчину

Уже сообщалось, что 10 августа на Сигулдском шоссе произошел конфликт, где два водителя легковых автомобилей остановились на обочине и устроили потасовку после того, как не разделили полосы с односторонним движением. Водитель Range Rover вытащил бейсбольную биту и ударил ею другого мужчину по лицу. В полиции говорят, что нападавший пока не найден и его активно разыскивают.

Государственная полиция возбудила дело об административном правонарушении по факту дорожно-транспортного происшествия и выясняет личность водителя автомобиля. По факту возможного причинения телесных повреждений возбуждено дело об административном правонарушении, потерпевшему назначены экспертизы.

С передачей связался очевидец, который видел все, что происходило на трассе незадолго до начала драки. Он считает, что Range Rove пошел на конфликт намеренно.

Если вы видели начало спора, а именно маневрирование водителей Range Rover и Renault между полосами движения, позвоните инспектору, который расследует дело, по телефону 67086687. Конфликт произошел 10 августа около двух часов ночи, примерно за три километра до виадука на объездной дороге в сторону Риги.

Сюжет передачи Degpunktā на латышском языке