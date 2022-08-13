Украина расстреляла последний мост, по которому Россия перекидывала технику к Херсону

"Сегодня ВСУ попали в последний - четвертый - мост, соединяющий правый и левый берег. Значит, у россиян больше нет возможности перебросить свою технику. Конечно, они попытаются отремонтировать его, искать альтернативный переезд, но это время и деньги; после того, как они подготовятся и соберут технику и силы, мы снова уничтожим ее", - написал Хлань.

Он добавил, что атакующие боятся и готовятся к контратаке ВСУ. "В Херсоне сложили "ежи", но из древесины, что в принципе символизирует их сущность - все это феики и инсценировки. Усилили давление на жителей города - ночью проводили обыски и задерживали людей", - сказал депутат.

"Партизаны вновь напоминают, что паспорт Российской Федерации является не документом, а подделкой, который превращает в нелюдей, кроме того это причина мобилизовать всю армию врага на безопасную смерть. Разведывательная служба [Украины] предупреждает, что за получение [российского] паспорта будет нестись ответственность, поскольку это сотрудничество с агрессором", - добавил Хлань.