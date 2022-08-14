Глава военной разведки Британии оценил перспективы войны в Украине: "прорыва в ближайшие месяцы не будет"

По словам Хокенхалла, единство стран Запада и сила сопротивления украинских войск превзошли все ожидания экспертов. Столько же неожиданными оказались провалы российской армии, продемонстрировавшей слабую координацию, серьезные недостатки системы управления и крайне неэффективную логистику. Вооруженные силы РФ также страдают от политического вмешательства в их деятельность как на стратегическом, так и на тактическом уровне, добавляет генерал.

Российские политики и военные не слишком доверяют друг другу, говорит Хокенхалл. И признается, что никак не ожидал от российской армии такого обилия проблем одновременно.

Что будет дальше?

При оценке перспектив конфликта необходимо предельно аккуратно относиться к "черно-белому" подходу, предупреждает Хокенхалл: в том смысле, что одна из сторон якобы победит или проиграет, или что конфликт зайдет в тупик.

Он говорит, что Россия явно пытается накопить больше войск - но терпит значительные потери. Командованию в Москве также приходится перебрасывать часть вооруженных формирований из Донбасса на южный фронт, под Херсон, где, по оценкам британского генерала, российские войска находятся под значительным давлением ВСУ.