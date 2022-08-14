В армию планируется призывать жителей с двойным гражданством: есть исключения

Закон о гражданстве гласит, что гражданин Латвии, получивший гражданство другого государства-члена ЕС или государства-члена Европейской ассоциации свободной торговли, гражданство другого государства-члена НАТО, Австралии, Бразилии или Новой Зеландии, сохраняет свое латвийское гражданство.

Точно так же гражданин Латвии, получивший гражданство страны, с которой Латвия заключила договор о признании двойного гражданства, сохраняет свое гражданство. Гражданство сохраняется и в том случае, если лицо автоматически приобрело гражданство другой страны в результате брака или усыновления.

По мнению министерства, обязанности гражданина должны быть одинаковыми для всех граждан, соответственно, двойное гражданство само по себе не освобождает от службы в армии.

При этом предусмотрено исключение, то есть в Службу государственной обороны не будут призываться граждане с двойным гражданством, прошедшие военную службу за границей или прошедшие альтернативную службу.