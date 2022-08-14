Жителей с двойным гражданством также планируется призывать в Службу государственной обороны, сообщили LETA в Министерстве обороны.
В армию планируется призывать жителей с двойным гражданством: есть исключения
Закон о гражданстве гласит, что гражданин Латвии, получивший гражданство другого государства-члена ЕС или государства-члена Европейской ассоциации свободной торговли, гражданство другого государства-члена НАТО, Австралии, Бразилии или Новой Зеландии, сохраняет свое латвийское гражданство.
Точно так же гражданин Латвии, получивший гражданство страны, с которой Латвия заключила договор о признании двойного гражданства, сохраняет свое гражданство. Гражданство сохраняется и в том случае, если лицо автоматически приобрело гражданство другой страны в результате брака или усыновления.
По мнению министерства, обязанности гражданина должны быть одинаковыми для всех граждан, соответственно, двойное гражданство само по себе не освобождает от службы в армии.
При этом предусмотрено исключение, то есть в Службу государственной обороны не будут призываться граждане с двойным гражданством, прошедшие военную службу за границей или прошедшие альтернативную службу.
С учетом того, что служба будет проводиться на латышском языке и не отрицая наличие лиц с двойным гражданством без знания латышского языка, министерство заявило, что пригодность каждого потенциального призывника будет тщательно оцениваться.
Министерство также заявило, что с учетом планов граждан в области образования, личного роста и профессиональной карьеры, экономических или семейных жизненных проблем предусмотрен механизм отсрочки призыва, но не позднее чем до достижения лицом 26-летнего возраста.
Гражданин должен будет обосновать просьбу о переносе военной службы, например, будь то учеба в вузе, конкретная профессиональная деятельность и другие важные причины.
Как сообщалось, что Минобороны выступило с предложением постепенно вести в Латвии обязательный военный призыв. Он предусматривает создание в течение пяти лет системы, при которой все граждане Латвии в возрасте от 18 до 27 лет - мужчины и женщины той же возрастной группы - смогут добровольно выбрать один из четырех видов службы: армию, Земессардзе, командирские курсы при вузе или альтернативную службу в МВД, Минздраве, Министерстве благосостояния.
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