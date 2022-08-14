Опрос: более четверти жителей Латвии не собирают мусор после отдыха на природе

26% опрошенных признали, что не убирают мусор после себя.

С другой стороны, 69% населения считают, что есть повод для беспокойства по поводу загрязнения рек, однако население сравнительно мало информировано об опасности, которую представляют отходы для водоемов и обитающей в них живности.

Более трети населения не знает, что отходы в природе представляют угрозу для водных организмов и остаются в водоемах на протяжении нескольких десятков лет. Около половины населения не подозревает, что несобранные отходы попадают в море и могут представлять опасность для отдыхающих, например, разбитые стеклянные бутылки или металлические банки.

Кроме того, 64% не знают, что пластиковые отходы распадаются на микроскопические частицы, воздействующие на другие живые организмы.

Мусор и загрязнение способствуют зарастанию и деградации водоемов и рекреационных зон, а также сокращению популяции рыб, поэтому важно обращать внимание на свое поведение, проводя время у водоемов.

Уборка мусора на природных тропах требует больших финансовых и человеческих ресурсов от землевладельцев и управляющих. Латвия тратит на это около 15 000 евро в год.

Природные тропы часто недоступны для транспорта. Кроме того, животные могут травмироваться, отравиться и погибнуть при контакте мусора с природой.

В опросе, проведенном в сотрудничестве с исследовательским агентством Norstat Latvija, участвовали 1004 жителя Латвии.