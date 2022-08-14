Более четверти жителей не убирают за собой мусор после отдыха на природе, свидетельствуют данные опроса, проведенного по заказу бренда минеральной воды Mangaļi. Об этом рассказала агентству LETA представитель проекта "За чистые реки" Лилита Пелчере.
Опрос: более четверти жителей Латвии не собирают мусор после отдыха на природе
26% опрошенных признали, что не убирают мусор после себя.
С другой стороны, 69% населения считают, что есть повод для беспокойства по поводу загрязнения рек, однако население сравнительно мало информировано об опасности, которую представляют отходы для водоемов и обитающей в них живности.
Более трети населения не знает, что отходы в природе представляют угрозу для водных организмов и остаются в водоемах на протяжении нескольких десятков лет. Около половины населения не подозревает, что несобранные отходы попадают в море и могут представлять опасность для отдыхающих, например, разбитые стеклянные бутылки или металлические банки.
Кроме того, 64% не знают, что пластиковые отходы распадаются на микроскопические частицы, воздействующие на другие живые организмы.
Мусор и загрязнение способствуют зарастанию и деградации водоемов и рекреационных зон, а также сокращению популяции рыб, поэтому важно обращать внимание на свое поведение, проводя время у водоемов.
Уборка мусора на природных тропах требует больших финансовых и человеческих ресурсов от землевладельцев и управляющих. Латвия тратит на это около 15 000 евро в год.
Природные тропы часто недоступны для транспорта. Кроме того, животные могут травмироваться, отравиться и погибнуть при контакте мусора с природой.
В опросе, проведенном в сотрудничестве с исследовательским агентством Norstat Latvija, участвовали 1004 жителя Латвии.
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