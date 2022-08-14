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Видео ⟩ В торговом центре в Ереване произошел взрыв. Один человек погиб, еще 20 ранены

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В торговом центре в Ереване произошел взрыв. Один человек погиб, еще 20 ранены
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В торговом центре в Ереване произошел взрыв
В торговом центре в Ереване произошел взрыв Фото: Reuters/ScanPix

В Ереване днем 14 августа произошел взрыв в оптово-розничном торговом центре "Сурмалу", сообщает "Медуза" со ссылкой на "Новости-Армения".

Один человек погиб и еще 20 получили ранения, сообщает "Медуза" со ссылкой на "Интерфакс".

По предварительным данным МЧС, два мощных взрыва произошли на складе пиротехники, после чего начался пожар, а здание обрушилось, пишет "Медуза". Под завалами могут оставаться люди, ведутся спасательные работы, сообщили в мэрии Еревана.

"Sputnik Армения" сообщает, что, возможно, загорелись фейерверки. В соцсетях публикуют кадры последствий взрыва. На видео видно большой столб черного дыма, поднимающийся над городом.

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