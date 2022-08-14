Видео ⟩ В торговом центре в Ереване произошел взрыв. Один человек погиб, еще 20 ранены

На оптовом рынке «Сурмалу» в Ереване прогремел взрыв и начался пожар, сообщили в МЧС Армении. Пользователи соцсетей пишут, что горят фейерверки. pic.twitter.com/sT571eVu2A — TRT на русском (@TRTRussian) August 14, 2022

Один человек погиб и еще 20 получили ранения, сообщает "Медуза" со ссылкой на "Интерфакс".

По предварительным данным МЧС, два мощных взрыва произошли на складе пиротехники, после чего начался пожар, а здание обрушилось, пишет "Медуза". Под завалами могут оставаться люди, ведутся спасательные работы, сообщили в мэрии Еревана.

"Sputnik Армения" сообщает, что, возможно, загорелись фейерверки. В соцсетях публикуют кадры последствий взрыва. На видео видно большой столб черного дыма, поднимающийся над городом.