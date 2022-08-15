Кубок Латвии: "Валмиера" и "Метта" не смогли выйти в полуфинал

Первым полуфиналистом Кубка Латвии по футболу стала "Гробиня", которая в 1/4 финала обыграла "Сканстес СК" со счётом 2:0. Голами в составе победителей отметились Эмилс Кнапсис и Карлис Микульскис.

Путёвку в полуфинал завоевала также "Елгава", которая на своём поле победила "Метту" - 2:1. Хозяева вышли вперёд уже на 3-й минуте благодаря голу Кевина Цесниекса. На 19-й минуте Агрис Глауданс удвоил преимущество "Елгавы", а в конце первого тайма "Метта" сократила отставание в счёте - гол в свои ворота забил Валерий Редько.

Третьим полуфиналистом стал действующий обладатель трофея РФШ, который в 1/4 финала уверенно победил "Тукумс" со счётом 4:1. Голами в составе рижан отметились бразилец Билл, Эмерсон, Денис Ракель и Андрей Илич. Единственный гол в составе "Тукумса" провёл Ибрагима Соу.

В заключительном матче 1/4 финала "Валмиера"на своём поле проиграла "Ауде" и выбыла из розыгрыша. Основное время матча завершилось вничью (0:0). Голов не последовало и в дополнительное время, а в послематчевой серии 11-метровых точнее оказались футболисты "Ауды" - 6:5.

Жеребьёвка пар 1/2 финала Кубка Латвии состоится 16 августа.

С момента основания турнира в 1936 году трофей смогли завоевать 38 разных команд, а с момента обретения независимости в 1991 году Кубок Латвии над головой поднимали 12 разных команд.

Действующим обладателем трофея является РФШ, которая год назад в финале обыграла "Лиепаю" со счётом 1:0.