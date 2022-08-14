Одна из самых популярных туристических достопримечательностей Литвы - Пакруойская усадьба - отказалась принимать российских туристов, сообщают литовские СМИ.
"Нам не нужны кровавые деньги": Пакруойская усадьба отказалась принимать российских туристов
"Мы не хотим, чтобы россияне наслаждались созданными нами ценностями, наслаждались красотой и узнавали об истории, которая была в прошлом и которую мы создаем каждый день", - сказал Гиедрус Климкевич, представитель Пакруойской усадьбы.
"Пока некоторые [граждане России] наслаждаются путешествиями, отдыхом и развлечениями в Литве, их соотечественники бомбят, убивают и уничтожают не только народ Украины, но и культурные ценности этой страны.
Нам не нужны кровавые деньги российских туристов", - сказал Климкевич.
Однако есть исключения. Пакруойскую усадьбу смогут посетить те российские граждане, которые "докажут, что пострадали от путинского режима и получили вид на жительство в ЕС".
Ежегодно эту туристическую достопримечательность на севере Литвы посещают несколько сотен тысяч иностранных туристов. Усадьба также популярна среди латвийских путешественников.
Пакруойская усадьба находится в 130 км от Риги и является одним из самых популярных усадебных комплексов в Литве.
Галерея: Пакруойская усадьба в Литве
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