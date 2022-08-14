"Нам не нужны кровавые деньги": Пакруойская усадьба отказалась принимать российских туристов

"Мы не хотим, чтобы россияне наслаждались созданными нами ценностями, наслаждались красотой и узнавали об истории, которая была в прошлом и которую мы создаем каждый день", - сказал Гиедрус Климкевич, представитель Пакруойской усадьбы.

"Пока некоторые [граждане России] наслаждаются путешествиями, отдыхом и развлечениями в Литве, их соотечественники бомбят, убивают и уничтожают не только народ Украины, но и культурные ценности этой страны.

Нам не нужны кровавые деньги российских туристов", - сказал Климкевич.

Однако есть исключения. Пакруойскую усадьбу смогут посетить те российские граждане, которые "докажут, что пострадали от путинского режима и получили вид на жительство в ЕС".

Ежегодно эту туристическую достопримечательность на севере Литвы посещают несколько сотен тысяч иностранных туристов. Усадьба также популярна среди латвийских путешественников.

Пакруойская усадьба находится в 130 км от Риги и является одним из самых популярных усадебных комплексов в Литве.

Галерея: Пакруойская усадьба в Литве