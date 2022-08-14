Главное за 14 августа ⟩ Два интервью Херманиса, ограничение русского языка, цепочка спутников

Интересное чтиво:

Евгений Клопотенко - самый известный шеф-повар Украины, ресторатор, который первым взялся за реформу государственного общепита: "Никакой разваренной каши в столовых!". Женя яро борется за то, чтобы в школьных и больничных столовых кормили так же вкусно и красиво, как в ресторанах, а главное – без убытка для госбюджета. Но главная заслуга и успех украинского повара в том, что он начал "пиарить" украинский борщ, снял о нем фильм и вскоре планирует даже поставить памятник борщу.

С начала 2021 года в Латвии, в Европе и мире наблюдается рост уровня инфляции. Особенно быстрым он был после вторжения России в Украину. Расходы, а вместе с ними и цены растут практически в каждой сфере и отрасли, и сфера строительства - не исключение. Днем 20 июля главный экономист банка Luminor Петерис Страутиньш опубликовал твит, в котором графически отражены изменения цен на стальные стройматериалы, а также алюминий и медь с 2019 года.

Продуктовый магазин Maxima на улице Ваксали приобретает все худшую репутацию среди жителей Вильянди, города в Эстонии. Негодование покупателей возросло настолько, что один из продавцов получил волчий билет, пишет Rus.Postimees.

В Индии прошла красивая церемония бракосочетания двух граждан - Чадапы и Собхи. Однако мир поразил тот факт, что ни один из них в церемонии вообще не участвовал.

Каждое воскресенье портал RUS TVNET в рубрике "Звездные страсти" обозревает самые громкие слухи из мира шоу-бизнеса. На этот раз поговорим об Агате Муцениеце и Вере Брежневой. Поехали!