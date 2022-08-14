Вторая рабочая неделя августа подошла к концу. Пока вы готовитесь к новому понедельнику, RUS TVNET расскажет вам о самом главном, что произошло за сегодня, 14 августа.
Главное за 14 августа ⟩ Два интервью Херманиса, ограничение русского языка, цепочка спутников
Новости Латвии:
Театральный режиссер Алвис Херманис по мотивам скандала, связанного с интервью мэра Риги Мартиньша Стакиса телеканалу "Дождь", дал сразу два интервью русскоязычным независимым СМИ: "Медузе" и "Новой газете. Европа". В статье ниже мы обобщили главные тезисы режиссера.
Жителей с двойным гражданством также планируется призывать в Службу национальной обороны, сообщили LETA в Министерстве обороны.
Министерство юстиции работает над законопроектом об ограничении двуязычия, который ограничит использование русского языка на рабочих местах и в общественных местах, сообщил порталу Delfi министр юстиции Янис Борданс.
Выданные до сих пор виды на жительство и визы в Латвии лицам, поддерживающим российскую агрессию, должны быть аннулированы, заявил президент Эгил Левитс, обращаясь в субботу, 13 августа, к участникам 23-го слета политически репрессированных Латвии в Икшкиле.
В ночь на воскресенье, 14 августа, благодаря ясному небу в Латвии невооруженным глазом можно было увидеть яркую цепочку спутников, сообщают очевидцы.
Заметную популярность в социальных сетях набрало видео, на котором запечатлено задержание водителя мопеда в Риге.
13 августа российский комик и шоумен Максим Галкин выступил в Резекне. Это было финальное шоу его латвийского тура. Артист в соцсетях признался, что ощутил "дух Латгалии", и отметил, что зритель там очень тонкий и чуткий.
Известный российский кинокритик Антон Долин после начала военных действий РФ на территории Украины перебрался в Латвию. 12 августа он посетил выступление Максима Галкина в Рое. Об этом он рассказал в соцсетях.
Главное за рубежом:
В Ереване днем 14 августа произошел взрыв в оптово-розничном торговом центре "Сурмалу", сообщает "Медуза" со ссылкой на "Новости-Армения".
Российское издание "Известия" сообщило в пятницу, 12 августа, поздно вечером, что их сотрудников сняли с поезда Нарва-Таллинн и задержали в Эстонии. Как сообщает Департамент полиции и погранохраны Эстонии, задержанные нарушили визовый режим.
Одна из самых популярных туристических достопримечательностей Литвы - Пакруойская усадьба - отказалась принимать российских туристов, сообщают литовские СМИ.
Бывший "министр обороны" самопровозглашенной "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) в воскресенье, 14 августа, прокомментировал сообщения в СМИ о своем задержании в аннексированном Крыму.
Врачи отключили 75-летнего писателя Салмана Рушди от аппарата искусственной вентиляции легких, к которому его подключили после нападения.
36-летняя российская телеведущая, певица и блогер Ольга Бузова последний раз выходила на связь два дня назад, когда опубликовала кадры у вертолета. Она радостно сообщала о грядущем мини-путешествии в горы. После связь с ней прекратилась.
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