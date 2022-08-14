Из-за ДТП заблокировано сообщение на Вентспилском шоссе, возле Кудры

В Государственной пожарно-спасательной службе выяснилось, что около 17:20 в Саласской волости Марупского края произошло столкновение легкового автомобиля и автобуса. Пожарные приехали на место происшествия, чтобы вытащить и передать медикам одного человека из легкового автомобиля, попавшего в ДТП, а также отсоединить клеммы аккумуляторов и очистить проезжую часть.

Авария состоялась на 41-м километре Вентспилсского шоссе, и из-за этого движение по Вентспилсскому шоссе полностью заблокировано.

Водители приглашаются объезжать место происшествия по автомобильной дороге Калнциемс-Кудра (Р101) и Лиепайское шоссе (А9) или через Юрмалу, где за въезд надо платить.