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Автор доклада о российском допинге призвал допустить Россию к соревнованиям

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Автор доклада о российском допинге призвал допустить Россию к соревнованиям
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Автор доклада о российском допинге Ричард Макларен
Автор доклада о российском допинге Ричард Макларен Фото: FABRICE COFFRINI/AFP

Глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен, который больше всего известен по расследованию дела о допинге на Олимпиаде‑2014, призвал допустить российских спортсменов до международных стартов.

"С ними обращаются несправедливо. Спортсмены не начинали этот конфликт и не несут ответственности за его ход. Это две веские причины, чтобы позволить им снова участвовать в международных соревнованиях", - сказал Макларен в интервью Sportschau, редакции спортивного вещания телеканала ARD,.

Напомним, ранее Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к соревнованиям под своей эгидой из‑за ситуации на Украине. Большинство федераций последовало этой рекомендации.

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