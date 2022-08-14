Глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен, который больше всего известен по расследованию дела о допинге на Олимпиаде‑2014, призвал допустить российских спортсменов до международных стартов.
Автор доклада о российском допинге призвал допустить Россию к соревнованиям
Автор доклада о российском допинге призвал допустить Россию к соревнованиям
"С ними обращаются несправедливо. Спортсмены не начинали этот конфликт и не несут ответственности за его ход. Это две веские причины, чтобы позволить им снова участвовать в международных соревнованиях", - сказал Макларен в интервью Sportschau, редакции спортивного вещания телеканала ARD,.
Напомним, ранее Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к соревнованиям под своей эгидой из‑за ситуации на Украине. Большинство федераций последовало этой рекомендации.
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