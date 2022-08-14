Автор доклада о российском допинге призвал допустить Россию к соревнованиям

"С ними обращаются несправедливо. Спортсмены не начинали этот конфликт и не несут ответственности за его ход. Это две веские причины, чтобы позволить им снова участвовать в международных соревнованиях", - сказал Макларен в интервью Sportschau, редакции спортивного вещания телеканала ARD,.