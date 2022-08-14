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Полиция нашла пропавшую 13-летнюю Катрину живой и здоровой

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Полиция нашла пропавшую 13-летнюю Катрину живой и здоровой
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Муниципальная полиция Риги
Муниципальная полиция Риги Фото: Zane Bitere/LETA

Госполиция в ночь на понедельник, 15 августа, нашла Катрину Мартинсоне 2009 года рождения живой и здоровой, сообщила порталу TVNET представитель Госполиции Илзе Юревича.

Напомним, кулдигский участок Курземского регионального управления Государственной полиции разыскивал Катрину Мартинсоне 2009 года рождения.

Рано утром она покинула свое место жительства в Кабильской волости Кулдигского края и отправилась в неизвестном направлении. В комнате девочки была найдена записка, в которой сообщалось, что она едет в Ригу.

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