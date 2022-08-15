Сборная Латвии впервые в истории вышла в 1/4 финала МЧМ-2022

Матч против Чехии прошёл в канадском Эдмонтоне и завершился победой сборной Латвии со счётом 5:2 (2:1, 2:1, 1:0).

В составе латвийцев хет-трик оформил защитник Ральф Бергманис, ещё по шайбе на счету Мартина Лавиньша и Райнерса Руллерса. За Чехию забрасывали Михал Гут и Станислав Свозил.

Таким образом, первое место в группе "А" с 9 очками заняла сборная Канады. Далее расположились Финляндия (8), Латвия и Чехия (по 4 очка), а также Словакия (2).

Напомним, ранее подопечные Артиса Аболса уступили Финляндии (1:6), Канаде (2:5) и Словакии (2:3Б).

Сборная Латвии принимает участие в МЧМ-2022 по решению Международной федерации хоккея (IIHF) - она заменила на турнире сборную России, которая была отстранена из-за событий в Украине.