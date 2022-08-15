Вооруженные силы Украины нанесли удар по штабу ЧВК "Вагнера" в оккупированной Попасной, сообщает "Радио Свобода".
СМИ: ВСУ уничтожили штаб ЧВК "Вангера" в Попасной
Радиостанция сообщает, что фотографию с местонахождением штаба несколько дней назад опубликовал один из российских военных корреспондентов.
Информацию об ударе по штабу ЧВК "Вагнера" в воскресенье подтвердили и российские Telegram-каналы, которые также опубликовали фотографии уничтоженного штаба.
8 августа об этом штабе писал российский военный корреспондент Сергей Среда. Он сообщил в Telegram, что "приехал в Попасную, прибыл в штаб ЧВК "Вагнера". Встретили как своего, рассказали много интересных историй".
"Радио Свобода" сообщает, что на одной из опубликованных им фотографий виден и называемый поваром Владимира Путина Евгений Пригожин, которого считают финансистом ЧВК "Вангера", хоть сам он это и отрицает.
Фотография смутила пророссийски настроенных, так как на одной из фото виден указатель с точным адресом ближайшего бомбоубежища, что позволяет точно идентифицировать местонахождение "вагнеровцев".
После информации об ударе по штабу ЧВК "Вагнера", Среда в воскресенье удалил свой пост о его посещении.
В российских СМИ прозвучала информация, что после удара по Попасной связаться с Пригожиным не удалось.
Журналист Денис Казанский в Facebook сообщил, что штаб был уничтожен точным попаданием ракетной артиллерийской системы Himars.
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