Снизить влияние пробок: будут внесены изменения в маршруты 13-го, 14-го, 17-го троллейбуса

Троллейбусы 13-го, 14-го, 17-го маршрута и автобусы 16-го и 48-го маршрута в направлении от улицы Иерикю, из Межциемса, Пурвциемса, Бумажной фабрики "Югла" и Плявниеков будут курсировать по маршруту до улицы Бикерниеку, далее по улице Бикерниеку, улице Виля Гелбес, Бривибас гатве и далее по маршруту. На улице улице Виля Гелбес (до пересечения с Бривибас гатве) будет создана новая остановка "Густава Земгала гатве".

Движение по улице Виля Гелбес на данном участке будет разрешено только для общественного транспорта, таким образом, наряду с отклонением маршрутов от улицы Структору, общественному транспорту будет обеспечен приоритет, и перекресток улицы Структору и Бривибас гатве, где возникают значительные транспортные пробки, будет объезжаться.

Наряду с указанными изменениями будет улучшена ситуация для пассажиров, пользующихся указанными маршрутами, что повысит конкурентоспособность общественного транспорта по отношению к частному автомобильному транспорту.