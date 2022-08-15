Внесены изменения в маршруты нескольких рижских троллейбусов и автобусов

Изменения коснутся 13-го, 14-го, 17-го троллейбусного и 16-го и 48-го автобусного маршрутов по направлению с улицы Иерикю, из Межциемса, Пурвциемса, Плявниеков и от бумажной фабрики "Югла".

Транспортные средства будут курсировать по маршруту до ул. Бикерниеку, далее по ул. Бикерниеку, ул. Вилиса Гелбе, ул. Бривибас и далее по обычному маршруту. На улице Вилиса Гелбе перед пересечением с Бривибас гатве будет оборудована новая остановка "Густава Земгала гатве".

Движение по улице Вилиса Гелбе на данном отрезке будет разрешено только общественному транспорту, таким образом, перемещением маршрутов с улицы Структору будет обеспечен приоритет общественного транспорта, который теперь будет объезжать перекресток улицы Структору и Бривибас гатве, где образуются значительные транспортные заторы.

Rīgas satiksme является предприятием, полностью принадлежащим Рижскому самоуправлению. По информации, доступной на сайте Firmas.lv, в 2021 году оно работало с оборотом 161,12 млн евро и прибылью 3,05 млн евро.